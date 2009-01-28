Единовременная работа по 1С

ПрочееЗакрыт8 заявок219 просмотров
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Нужен человек для единовременной работы ( сделал - получил)

Задача - обновление программы 1с 7.7 (ломаная). Создание новых отчётов, удаление ненужной истории и т.п.

Москва ВАО. телефон +7(985) 364-6206, +7(985) 928-6436

15 лет назад
brunswick
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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