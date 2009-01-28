Единовременная работа по 1С

Подключить компьютер для съёма полной информации. Настроить "межгород" подстановкой на "8". Wintariff - лицензионный. Исключительно в Санкт-Петербурге. Нужно знать станцию и уметь её программировать на 100%. :) Ладно, согласен и на 80%. Но необходимо уверенно разбираться в программировании АТС, а ...