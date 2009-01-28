Programm generating SCORM files with text, audio

Уважаемые разработчики! Нужна спецификация для МФУ Samsung SCX 4200, причём, не Manual, который выложен на сайте Samsung, а описание внутренних разводок проводов, кнопок и прочего. Особо обращаюсь к работникам(или людям с ними связанным) сервис центров по ремонту техники, а также ...