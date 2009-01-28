Programm generating SCORM files with text, audio

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Trebujetsja programma i platforma, v katoruju generirujet SCORM faili s text, audio, video, flash ... Sreda : internet ili intranet.

Primeri mohzno posmotretj v adres: http://www.raptivity.com/ . Eto nuzhno dlja e-obuchenije.

Zhdu predlozhenie!

Sposibo!

15 лет назад
Ineta
46 летЛатвия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
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