Правка в rss

Нужно поправить rss канал на двух сайтиках. Сайты на дле 7.5.

Выдается в рсс: заголовок, фотография, краткое описание, ссылка на полное описание (то есть новость).

Нужно чтобы было в рсс: заголовок, фотография, вместо краткого описания заголовок, и ссылка на полное описание (то есть новость)

аська 1332814