Формы на Lotus Notes

$500
ПрочееЗакрыт4 заявки184 просмотра
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Требуется разработчик форм в Lotus Designer, либо (при отсутствии такового) дизайнер пользовательского интерфейса, который сможет на простых элементах (поля, подписи, группы) отобразить функционал базы данных. Образцы требуемого функционала будут предоставлены. Иметь представление о Lotus Notes очень желательно, т.к. Lotus Notes имеет ограниченный набор контролов. Прошу оставлять свои предложения в проекте с указанием примерной стоимости разработки одной формы по сложности – ориентировочно указанных образцов. Без предоплаты.

15 лет назад
remnew
46 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
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