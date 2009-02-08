Формы на Lotus Notes

Требуется разработчик форм в Lotus Designer, либо (при отсутствии такового) дизайнер пользовательского интерфейса, который сможет на простых элементах (поля, подписи, группы) отобразить функционал базы данных. Образцы требуемого функционала будут предоставлены. Иметь представление о Lotus Notes очень желательно, т.к. Lotus Notes имеет ограниченный набор контролов. Прошу оставлять свои предложения в проекте с указанием примерной стоимости разработки одной формы по сложности – ориентировочно указанных образцов. Без предоплаты.