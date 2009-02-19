Код sape на WordPress

$1
ПрочееЗавершен3 заявки138 просмотров
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Нужно поставить код сапы на WordPress. Код поставил ну он отображается иероглифами...

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WordPress
15 лет назад
SANR
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ShibaOn
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 отзывов
15 лет назад
$1
1 день
Сделал все очень быстро. Рекомендую.
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