Код sape на WordPress

Требуется мод для CS : Source,который будет прибавлять к стандартному кол-ву НР ,определенное число ,брав его из базы MySQL . подробнее в аську 751374 пожалуйста ,отписывайтесь здесь ,прежде чем писать в аську . предоплата будет только тем ...
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Нужно поставить код сапы на WordPress. Код поставил ну он отображается иероглифами...
Выслушаю ваши предложения...
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