Перенос измененной базы 1с 7.7 Торговля и Склад

Есть проблемка: tvoymarket.ru возле каждого фильма есть 2 ссылки (иконка: Скачать фильм прямой бла-бла и ссылка на полную новость (Смотреть онлайн | Скачать)) Нужно их привязать к нижней планке окошка, то есть чтобы четко были в самом ...
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Необходимо перенести измененную базу 1с 7.7 Торговля и Склад рел. 904 в 1с 1с 7.7 Торговля и Склад рел. 956.
В базе имеются серьезные доработки.
Кто нам поможет с этим делом?
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