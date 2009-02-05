Перенос измененной базы 1с 7.7 Торговля и Склад

ПрочееЗакрыт13 заявок249 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо перенести измененную базу 1с 7.7 Торговля и Склад рел. 904 в 1с 1с 7.7 Торговля и Склад рел. 956.

В базе имеются серьезные доработки.

Кто нам поможет с этим делом?

15 лет назад
Only-BMW
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Правка краткой новости в дле

    $3

    Есть проблемка: tvoymarket.ru возле каждого фильма есть 2 ссылки (иконка: Скачать фильм прямой бла-бла и ссылка на полную новость (Смотреть онлайн | Скачать)) Нужно их привязать к нижней планке окошка, то есть чтобы четко были в самом ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Правка в rss

    Нужно поправить rss канал на двух сайтиках. Сайты на дле 7.5. Выдается в рсс: заголовок, фотография, краткое описание, ссылка на полное описание (то есть новость). Нужно чтобы было в рсс: заголовок, фотография, вместо краткого описания заголовок, и ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • CodeIgniter, mod_rewrite

    Здравствуйте. Есть магазин, на фреймворке CodeIgniter, задача убрать с URL сегмент index.php. Нужен человек способный решить данную задачу, а то у меня ее решить не получается. На тестовом сервере работает, а на хостинге нет.

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Programm generating SCORM files with text, audio

    Trebujetsja programma i platforma, v katoruju generirujet SCORM faili s text, audio, video, flash ... Sreda : internet ili intranet. Primeri mohzno posmotretj v adres: http://www.raptivity.com/ . Eto nuzhno dlja e-obuchenije. Zhdu predlozhenie! Sposibo!

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Спецификация МФУ Samsung SCX 4200

    Уважаемые разработчики! Нужна спецификация для МФУ Samsung SCX 4200, причём, не Manual, который выложен на сайте Samsung, а описание внутренних разводок проводов, кнопок и прочего. Особо обращаюсь к работникам(или людям с ними связанным) сервис центров по ремонту техники, а также ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Программа на Ассемблере

    $2

    Очень маленькая программа на ассамблере. Есть исходный код похожей программы. Цена тоже очень маленькая, но для людей понимающих работа на 10-15 минут. Задание и исходный код во вложении.

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Единовременная работа по 1С

    Нужен человек для единовременной работы ( сделал - получил) Задача - обновление программы 1с 7.7 (ломаная). Создание новых отчётов, удаление ненужной истории и т.п. Москва ВАО. телефон +7(985) 364-6206, +7(985) 928-6436

    Прочее8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад