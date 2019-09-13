Задача: поставить лайк на ответах на вопросы, всего 50 лайков Нужен аккаунт и вы должны быть авторизованы. Акаунт должен быть с аватаркой и давно зарегестрированым. Ботовый, фейковый и т.д не подходит. Порядок ...
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$1
выплачено фрилансерам
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заказов с исполнителем
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- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен4 года назад
Задача: поставить лайки на ответах на вопросы, всего 50 лайков.Нужен аккаунт в яндексе и вы должны быть авторизованы.Аккаунт должен быть с аватаркой и давно зарегистрированным. Ботовый, фейковый и т. д. не подходит. Порядок работы: ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен редактор для подбора картинок и видео под тему статьи, а так же публикации готовых статтей на блог через админку WordPress. Женский блог о здоровье и красоте. Жду ваших предложений!Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте!Требуется копирайтер для написание ряда статей (100+) на женский блог здоровья, красоты, молодости. Мед образование приветствуется, но не обязательно, самое главное что бы вы хорошо разбирались в вопросах женского здоровья, проблемах волос, кожи и народной ...Копирайтинг39 заявокЗакрыт6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$1
10 баллов
4 года назад
Благодарю за сотрудничество!) Всё просто, понятно и без "хочу то, не знаю что")). В общем, идеальный работодатель и просто приятный человек. Буду рада сотрудничать и дальше!)
Ответный отзыв
Работа сдела качественно, в строк и в большем обьеме чем требовалось! Приятный в общении человек и исполнитил. Будем работат и дальше!
$3
10 баллов
6 лет назад
WordPress
Очень вежливый и доброжелательный заказчик, требования четкие и понятные, оплата своевременная. Работать с такими людьми одно удовольствие!
Ответный отзыв
Исполнитель качественно и быстро, в строк, выполнела работу, внесла свои предложения и сделала проект лучше чем ожидалось. Очень рекомендую!