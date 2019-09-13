ioannaa

Янина Ковальчук ioannaa

 
39 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Поставить лайки

    Задача: поставить лайк на ответах на вопросы, всего 50 лайков Нужен аккаунт и вы должны быть авторизованы. Акаунт должен быть с аватаркой и давно зарегестрированым. Ботовый, фейковый и т.д не подходит. Порядок ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Поставить лайки

    Задача: поставить лайки на ответах на вопросы, всего 50 лайков.Нужен аккаунт в яндексе и вы должны быть авторизованы.Аккаунт должен быть с аватаркой и давно зарегистрированным. Ботовый, фейковый и т. д. не подходит. Порядок работы: ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен редактор

    Нужен редактор для подбора картинок и видео под тему статьи, а так же публикации готовых статтей на блог через админку WordPress. Женский блог о здоровье и красоте. Жду ваших предложений!

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Требуется копирайтер на женский блог здоровья, красоты и молодости!

    Здравствуйте!Требуется копирайтер для написание ряда статей (100+) на женский блог здоровья, красоты, молодости. Мед образование  приветствуется, но не обязательно, самое главное что бы вы хорошо разбирались в вопросах женского здоровья, проблемах волос, кожи  и народной ...

    Написание статей
    Копирайтинг39 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

bossyblossom
30 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Поставить лайки
Благодарю за сотрудничество!) Всё просто, понятно и без "хочу то, не знаю что")). В общем, идеальный работодатель и просто приятный человек. Буду рада сотрудничать и дальше!)
Работа сдела качественно, в строк и в большем обьеме чем требовалось! Приятный в общении человек и исполнитил. Будем работат и дальше!
Ответный отзыв
flower85
Ольга 
39 лет
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 отзыва
$3
10 баллов
6 лет назад
Нужен редактор
WordPress
Очень вежливый и доброжелательный заказчик, требования четкие и понятные, оплата своевременная. Работать с такими людьми одно удовольствие!
Исполнитель качественно и быстро, в строк, выполнела работу, внесла свои предложения и сделала проект лучше чем ожидалось. Очень рекомендую!
Ответный отзыв