Требуется копирайтер на женский блог здоровья, красоты и молодости!

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт39 заявок404 просмотра

Здравствуйте!Требуется копирайтер для написание ряда статей (100+) на женский блог здоровья, красоты, молодости. Мед образование  приветствуется, но не обязательно, самое главное что бы вы хорошо разбирались в вопросах женского здоровья, проблемах волос, кожи  и народной медицине, лечение травами, питанием, здоровым образом жизни… умели об этом интересно и просто написать.

Имели общее представление о репродуктивной, пищеварительной, нервной, опорно-двигательной и т.д. системах организма.

Текст без воды и ошибок, без сложной медицинской терминологии, понятным доступным языком как интересный понятный при этом информативный рассказ от лица автора.  ТЗ прилагается. Если сработаемся, работы хватит на год вперед) Жду ваших предложений!

Написание статей
6 лет назад
ioannaa
39 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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