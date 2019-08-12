Требуется копирайтер на женский блог здоровья, красоты и молодости!

Здравствуйте!Требуется копирайтер для написание ряда статей (100+) на женский блог здоровья, красоты, молодости. Мед образование приветствуется, но не обязательно, самое главное что бы вы хорошо разбирались в вопросах женского здоровья, проблемах волос, кожи и народной медицине, лечение травами, питанием, здоровым образом жизни… умели об этом интересно и просто написать.

Имели общее представление о репродуктивной, пищеварительной, нервной, опорно-двигательной и т.д. системах организма.

Текст без воды и ошибок, без сложной медицинской терминологии, понятным доступным языком как интересный понятный при этом информативный рассказ от лица автора. ТЗ прилагается. Если сработаемся, работы хватит на год вперед) Жду ваших предложений!