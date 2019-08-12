Необходимо отредактировать (добавить, сократить, акцентировать, разделить, выделить заголовки и фразы и т.д.) текст для контента сайта по разделам сайта (Главная, О нас, Сервисы). С профессиональной точки зрения копирайтера сделать его продающим (точки захвата внимания, триггеры ...
Требуется копирайтер на женский блог здоровья, красоты и молодости!
Здравствуйте!Требуется копирайтер для написание ряда статей (100+) на женский блог здоровья, красоты, молодости. Мед образование приветствуется, но не обязательно, самое главное что бы вы хорошо разбирались в вопросах женского здоровья, проблемах волос, кожи и народной медицине, лечение травами, питанием, здоровым образом жизни… умели об этом интересно и просто написать.
Имели общее представление о репродуктивной, пищеварительной, нервной, опорно-двигательной и т.д. системах организма.
Текст без воды и ошибок, без сложной медицинской терминологии, понятным доступным языком как интересный понятный при этом информативный рассказ от лица автора. ТЗ прилагается. Если сработаемся, работы хватит на год вперед) Жду ваших предложений!
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