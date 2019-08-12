Требуется копирайтер на женский блог о здоровье, красоте, молодости!

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт39 заявок349 просмотров

﻿Здравствуйте!Требуется копирайтер для написание статей (100+) на женский блог здоровья, красоты, молодости. Мед образование  приветствуется, но не обязательно, самое главное, что бы вы хорошо разбирались в вопросах женского здоровья, проблемах волос, кожи  и в народной медицине: лечение травами, питанием, здоровым образом жизни… умели об этом интересно и просто написать.

﻿Имели общее представление о репродуктивной, пищеварительной, нервной, опорно-двигательной и т.д. системах организма.

﻿Текст без воды и ошибок, без сложной медицинской терминологии, понятным доступным языком, как интересный при этом информативный рассказ от лица автора.  ТЗ прилагается.

﻿Если сработаемся, работы хватит на год вперед) Жду ваших предложений!

Написание статей
6 лет назад
yaninnaa
39 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написание статей для интимного магазина

    $2

    Требуется написание качественного контента для блога интернет магазина sexoholic-shop.ru Нужны качественные и осмысленные статьи. Обязательно разбираться в секс индустрии и товаров для взрослых. Не стеснятся, быть открытым для пикантных тем. Предоставляйте, ...

    Написание статей
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Текст (тематический) для сайта на печную и каминную тематику

    Добрый день! Необходим текст для сайта kamin-estet.ru на две темы 1. Камины из камня  2. Барбекю из кирпича Объем каждого текста 2500-3000 знаков. Использование ключевых слов до 5%. Поменьше "воды". Основное направление ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • SEO-текст для сайта

    Текст пишется на страницу https://lukrai.by/catalog/otoplenie-i-vodoizolyaciya Информационный текст о продукции в разделе на 2 000 - 2 500 символов с пробелами (лучше написать по делу и без воды, но меньше). В качестве примеров по ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • SEO-текст для сайта

    Текст пишется на страницу https://lukrai.by/catalog/ventilyaciya-i-vodosnabjenie Информационный текст о продукции в разделе на 2 000 - 2 500 символов с пробелами (лучше написать по делу и без воды, но меньше). В качестве примеров по ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Ищу копирайтора для написания статей на блог о системах безопасности

    Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера  для написания статей на блог посвященный безопасности. В основном нужно будет писать статьи по темам безопасности. Очень часто нужно будет писать ...

    Написание статей
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Информационные стенды

    Добрый день! Предлагаю вам написать серию небольших текстов для сайта, посвящённого информационным стендам. Для каждого раздела нужен будет свой текст. В задание входит подбор ключевых слов.  Срок сдачи заказа - 16 августа.  ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • SEO-текст для сайта

    Текст пишется на страницу https://lukrai.by/catalog/klimaticheskaya-tehnika  Информационный текст о продукции в разделе на 2 000 - 2500 символов с пробелами (лучше написать по делу и без воды, но меньше). В качестве примеров по структуре ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад