Требуется копирайтер на женский блог о здоровье, красоте, молодости!

﻿Здравствуйте!Требуется копирайтер для написание статей (100+) на женский блог здоровья, красоты, молодости. Мед образование приветствуется, но не обязательно, самое главное, что бы вы хорошо разбирались в вопросах женского здоровья, проблемах волос, кожи и в народной медицине: лечение травами, питанием, здоровым образом жизни… умели об этом интересно и просто написать.

﻿Имели общее представление о репродуктивной, пищеварительной, нервной, опорно-двигательной и т.д. системах организма.

﻿Текст без воды и ошибок, без сложной медицинской терминологии, понятным доступным языком, как интересный при этом информативный рассказ от лица автора. ТЗ прилагается.

﻿Если сработаемся, работы хватит на год вперед) Жду ваших предложений!