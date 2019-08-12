Требуется написание качественного контента для блога интернет магазина sexoholic-shop.ru Нужны качественные и осмысленные статьи. Обязательно разбираться в секс индустрии и товаров для взрослых. Не стеснятся, быть открытым для пикантных тем. Предоставляйте, ...
Требуется копирайтер на женский блог о здоровье, красоте, молодости!
Здравствуйте!Требуется копирайтер для написание статей (100+) на женский блог здоровья, красоты, молодости. Мед образование приветствуется, но не обязательно, самое главное, что бы вы хорошо разбирались в вопросах женского здоровья, проблемах волос, кожи и в народной медицине: лечение травами, питанием, здоровым образом жизни… умели об этом интересно и просто написать.
Имели общее представление о репродуктивной, пищеварительной, нервной, опорно-двигательной и т.д. системах организма.
Текст без воды и ошибок, без сложной медицинской терминологии, понятным доступным языком, как интересный при этом информативный рассказ от лица автора. ТЗ прилагается.
Если сработаемся, работы хватит на год вперед) Жду ваших предложений!
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