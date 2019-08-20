SEO-текст для сайта

Текст пишется на страницу https://lukrai.by/catalog/ventilyaciya-i-vodosnabjenie

Информационный текст о продукции в разделе на 2 000 - 2 500 символов с пробелами (лучше написать по делу и без воды, но меньше). В качестве примеров по структуре и смысловому наполнению можно ориентироваться на страницы сайтов: https://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabzhenie/, https://www.rehau.com/by-be/dlya-doma/truby, нельзя сказать, что они прям очень подходят, но для ориентира.

В рамках заказа необходимо будет внимательно прочитать тексты конкурентов (можно использовать как белорусские, так и российские сайты), статьи аналогичной тематики, взять из них все самое лучшее и создать наиболее полезный потенциальному посетителю сайта текст.

В тексте необходимо:

1. Описать продукцию:

- Нужно расписать, какие товары входят в этот раздел;

- Для чего они используются;

- Какие проблемы пользователей можно решить с помощью этих товаров.

2. Описать условия, которые предлагает компания:

- Наличие доставки по г. Минску, от 40 BYN - бесплатная;

- Наличие доставки по всей Беларуси;

- Есть самовывоз и возможность приехать в шоурум и посмотреть весь товар "вживую";

- 100% наличие товара на складе;

- Есть возможность заказа товара;

- Указать, что компания является первым поставщиком люков от производителя;

- Полный ассортимент;

- Цены ниже рыночных;

- Есть профессиональная техническая консультация.

В итоге, в тексте вы должны раскрыть тезисы:

О чем эта страница? Почему пользователь искал и нашел ее? (Подчеркнуть для пользователя проблему, за решением которой он пришел).

Как описываемые товары решают проблему пользователя?

Какие виды товаров существуют и в чем их особенности?

В чем преимущества сервиса данного сайта? (В чем отличие от конкурентов?)

Призыв к действию на основании всех вышеизложенных аргументов.

В тексте обязательно использовать словосочетания и слова:

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Не забывайте, что текст все же коммерческий и рассчитанный на потенциального покупателя, которому стараются дать максимум информации о товаре и объяснить, что купить нужно у нас.

Сдавать готовый текст в Word. Статья должна быть логически последовательной, иметь четкую структуру, каждая принципиально новая информация должна начинаться с нового абзаца. Допускается использование подзаголовков (если это нужно), маркированных и пронумерованных списков, выделение жирным важной информации, но не ключевых слов и фраз!

Необходимый % уникальности - 95% по http://www.etxt.ru/antiplagiat/.