Копирайтинг/рерайтинг на немецком языке по выбранной теме

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки178 просмотров

Задача: написать интересный и полезный материал, привлечь внимание к товарам.

Первые темы на выбор:

1. Two cameras are good, three are even better! The best smartphones with a triple camera reviewed

2. Apple X vs Huawei P30 Pro: Side-By-Side Comparison

3. iPhone XR vs Samsung Galaxy S9: the Issue Needs no Debate

1 статья 3000-4000 символов. 220 RUB/1000 символов.

Ключевые слова: естественные, то есть в ходе написания текста — создаем семантику целевых ключевых слов и выделяем их жирным. И дублируем список использованных ключевых слов в конце описания (около 10 шт) разных.

Оплата: WMZ/WMR/ЯД.

6 лет назад
komarenko
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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