Добрый день! Необходим текст для сайта kamin-estet.ru на две темы 1. Камины из камня 2. Барбекю из кирпича Объем каждого текста 2500-3000 знаков. Использование ключевых слов до 5%. Поменьше "воды". Основное направление ...
Копирайтинг/рерайтинг на немецком языке по выбранной теме
Задача: написать интересный и полезный материал, привлечь внимание к товарам.
Первые темы на выбор:
1. Two cameras are good, three are even better! The best smartphones with a triple camera reviewed
2. Apple X vs Huawei P30 Pro: Side-By-Side Comparison
3. iPhone XR vs Samsung Galaxy S9: the Issue Needs no Debate
1 статья 3000-4000 символов. 220 RUB/1000 символов.
Ключевые слова: естественные, то есть в ходе написания текста — создаем семантику целевых ключевых слов и выделяем их жирным. И дублируем список использованных ключевых слов в конце описания (около 10 шт) разных.
Оплата: WMZ/WMR/ЯД.
Заявки фрилансеров
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