Текст (тематический) для сайта на печную и каминную тематику

Добрый день! Необходим текст для сайта kamin-estet.ru на две темы

1. Камины из камня

2. Барбекю из кирпича

Объем каждого текста 2500-3000 знаков. Использование ключевых слов до 5%. Поменьше "воды". Основное направление текстов как там у "них" обстоит дело "за бугром" (с каминами из камня и с барбекю из кирпича) и что с этим у нас. Возможны экскурсы в историю. Соответственно, какие материалы используются в облицовка каминов из камня и какой кирпич можно использовать при строительстве печей-барбекю.