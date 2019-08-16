Написать статью по теме объем 2500 символов
Текст (тематический) для сайта на печную и каминную тематику
Добрый день! Необходим текст для сайта kamin-estet.ru на две темы
1. Камины из камня
2. Барбекю из кирпича
Объем каждого текста 2500-3000 знаков. Использование ключевых слов до 5%. Поменьше "воды". Основное направление текстов как там у "них" обстоит дело "за бугром" (с каминами из камня и с барбекю из кирпича) и что с этим у нас. Возможны экскурсы в историю. Соответственно, какие материалы используются в облицовка каминов из камня и какой кирпич можно использовать при строительстве печей-барбекю.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтингнет заявокЗакрыт6 лет назад
Текст пишется на страницу https://lukrai.by/catalog/otoplenie-i-vodoizolyaciya Информационный текст о продукции в разделе на 2 000 - 2 500 символов с пробелами (лучше написать по делу и без воды, но меньше). В качестве примеров по ...Завершен6 лет назад
Текст пишется на страницу https://lukrai.by/catalog/ventilyaciya-i-vodosnabjenie Информационный текст о продукции в разделе на 2 000 - 2 500 символов с пробелами (лучше написать по делу и без воды, но меньше). В качестве примеров по ...Завершен6 лет назад
Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный безопасности. В основном нужно будет писать статьи по темам безопасности. Очень часто нужно будет писать ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Написать цикл статей для наполнения сайта веб студии. Количество символов - по факту. Техзадание в файле.Завершен6 лет назад
Добрый день! Предлагаю вам написать серию небольших текстов для сайта, посвящённого информационным стендам. Для каждого раздела нужен будет свой текст. В задание входит подбор ключевых слов. Срок сдачи заказа - 16 августа. ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт6 лет назад
Текст пишется на страницу https://lukrai.by/catalog/klimaticheskaya-tehnika Информационный текст о продукции в разделе на 2 000 - 2500 символов с пробелами (лучше написать по делу и без воды, но меньше). В качестве примеров по структуре ...Завершен6 лет назад
- $2
Необходимо написать 3 статьи по теме трубопровода, более точные темы укажу исполнителю. Каждая статья должна быть 1500 знаков с пробелами и содержать 4-5 ключей (которые я предоставлю, 2-3 из этих ключей ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Текст пишется на страницу https://lukrai.by/catalog/luki-nevidimki. Информационный текст о продукции в разделе на 2 000 - 2500 символов с пробелами (лучше написать по делу и без воды, но меньше). В качестве примеров по структуре и ...Завершен6 лет назад
Добрый день, нужно написать небольшой текст о компании для размещения на сайте.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт6 лет назад