Текст (тематический) для сайта на печную и каминную тематику

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Завершен1 заявка145 просмотров

Добрый день! Необходим текст для сайта kamin-estet.ru на две темы

1. Камины из камня 

2. Барбекю из кирпича

Объем каждого текста 2500-3000 знаков. Использование ключевых слов до 5%. Поменьше "воды". Основное направление текстов как там у "них" обстоит дело "за бугром" (с каминами из камня и с барбекю из кирпича) и что с этим у нас. Возможны экскурсы в историю.  Соответственно, какие материалы используются в облицовка каминов из камня  и какой кирпич  можно использовать при строительстве печей-барбекю. 

6 лет назад
Trufaldinof
Виталий 
60 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$18
3 дня
Escrow
Без комментариев
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Заявки фрилансеров

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад

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