Оплата равна 40 рублям за 1000 символов без пробелов. Необходимо написать 50 статей за 60 дней. Задача написать 50 статей по тематике - компьютеры и компьютерные советы. Нужно обязательно на уровне уверенного ...
SEO-текст для сайта
Текст пишется на страницу https://lukrai.by/catalog/otoplenie-i-vodoizolyaciya
Информационный текст о продукции в разделе на 2 000 - 2 500 символов с пробелами (лучше написать по делу и без воды, но меньше). В качестве примеров по структуре и смысловому наполнению можно ориентироваться на страницы сайтов: https://4sez.by/catalog/teplye_poly/, https://santehprom.by/vodosnabzhenie-i-otoplenie/radiatory-otopleniya/ они идут больше про конкретные группы товаров из этого раздела, но для ориентира можно использовать.
В рамках заказа необходимо будет внимательно прочитать тексты конкурентов (можно использовать как белорусские, так и российские сайты), статьи аналогичной тематики, взять из них все самое лучшее и создать наиболее полезный потенциальному посетителю сайта текст.
В тексте необходимо:
1. Описать продукцию:
- Нужно расписать, какие товары входят в этот раздел;
- Для чего они используются;
- Какие проблемы пользователей можно решить с помощью этих товаров.
2. Описать условия, которые предлагает компания:
- Наличие доставки по г. Минску, от 40 BYN - бесплатная;
- Наличие доставки по всей Беларуси;
- Есть самовывоз и возможность приехать в шоурум и посмотреть весь товар "вживую";
- 100% наличие товара на складе;
- Есть возможность заказа товара;
- Указать, что компания является первым поставщиком люков от производителя;
- Полный ассортимент;
- Цены ниже рыночных;
- Есть профессиональная техническая консультация.
В итоге, в тексте вы должны раскрыть тезисы:
- О чем эта страница? Почему пользователь искал и нашел ее? (Подчеркнуть для пользователя проблему, за решением которой он пришел).
- Как описываемые товары решают проблему пользователя?
- Какие виды товаров существуют и в чем их особенности?
- В чем преимущества сервиса данного сайта? (В чем отличие от конкурентов?)
- Призыв к действию на основании всех вышеизложенных аргументов.
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Не забывайте, что текст все же коммерческий и рассчитанный на потенциального покупателя, которому стараются дать максимум информации о товаре и объяснить, что купить нужно у нас.
Сдавать готовый текст в Word. Статья должна быть логически последовательной, иметь четкую структуру, каждая принципиально новая информация должна начинаться с нового абзаца. Допускается использование подзаголовков (если это нужно), маркированных и пронумерованных списков, выделение жирным важной информации, но не ключевых слов и фраз!
Необходимый % уникальности - 95% по http://www.etxt.ru/antiplagiat/.
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