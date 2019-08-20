SEO-текст для сайта

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Завершен4 заявки187 просмотров

Текст пишется на страницу https://lukrai.by/catalog/otoplenie-i-vodoizolyaciya

Информационный текст о продукции в разделе на 2 000 - 2 500 символов с пробелами (лучше написать по делу и без воды, но меньше). В качестве примеров по структуре и смысловому наполнению можно ориентироваться на страницы сайтов: https://4sez.by/catalog/teplye_poly/https://santehprom.by/vodosnabzhenie-i-otoplenie/radiatory-otopleniya/ они идут больше про конкретные группы товаров из этого раздела, но для ориентира можно использовать. 

В рамках заказа необходимо будет внимательно прочитать тексты конкурентов (можно использовать как белорусские, так и российские сайты), статьи аналогичной тематики, взять из них все самое лучшее и создать наиболее полезный потенциальному посетителю сайта текст. 

В тексте необходимо:

1. Описать продукцию:

- Нужно расписать, какие товары входят в этот раздел;

- Для чего они используются;

- Какие проблемы пользователей можно решить с помощью этих товаров.

2. Описать условия, которые предлагает компания:

- Наличие доставки по г. Минску, от 40 BYN - бесплатная;

- Наличие доставки по всей Беларуси;

- Есть самовывоз и возможность приехать в шоурум и посмотреть весь товар "вживую";

- 100% наличие товара на складе;

- Есть возможность заказа товара;

- Указать, что компания является первым поставщиком люков от производителя;

- Полный ассортимент;

- Цены ниже рыночных;

- Есть профессиональная техническая консультация.

В итоге, в тексте вы должны раскрыть тезисы:

  • О чем эта страница? Почему пользователь искал и нашел ее? (Подчеркнуть для пользователя проблему, за решением которой он пришел).
  • Как описываемые товары решают проблему пользователя?
  • Какие виды товаров существуют и в чем их особенности?
  • В чем преимущества сервиса данного сайта? (В чем отличие от конкурентов?)
  • Призыв к действию на основании всех вышеизложенных аргументов.
В тексте обязательно использовать словосочетания и слова:

отопление

отопление дома

радиаторы отопления

система отопления

минск

цена

купить

теплый пол

теплый пол электрический

терморегулятор

терморегулятор для пола

терморегулятор для теплого пола

полотенцесушитель

полотенцесушитель для ванны

полотенцесушитель водяной

полотенцесушитель электрический

расширительный бак

расширительный бак для отопления

Не забывайте, что текст все же коммерческий и рассчитанный на потенциального покупателя, которому стараются дать максимум информации о товаре и объяснить, что купить нужно у нас.

Сдавать готовый текст в Word. Статья должна быть логически последовательной, иметь четкую структуру, каждая принципиально новая информация должна начинаться с нового абзаца. Допускается использование подзаголовков (если это нужно), маркированных и пронумерованных списков, выделение жирным важной информации, но не ключевых слов и фраз!

Необходимый % уникальности - 95% по http://www.etxt.ru/antiplagiat/

6 лет назад
Heikoartur
33 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
$5
3 дня
Escrow
Все хорошо!
Все отлично, спасибо!

Заявки фрилансеров

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
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Копирайтинг

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