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Копирайтинг для контента сайта
Необходимо отредактировать (добавить, сократить, акцентировать, разделить, выделить заголовки и фразы и т.д.) текст для контента сайта по разделам сайта (Главная, О нас, Сервисы). С профессиональной точки зрения копирайтера сделать его продающим (точки захвата внимания, триггеры и т.д) и разбить его в соответствии со структурой сайта.
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