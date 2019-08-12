Копирайтинг для контента сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт19 заявок405 просмотров

Необходимо отредактировать (добавить, сократить, акцентировать, разделить, выделить заголовки и фразы и т.д.) текст для контента сайта по разделам сайта (Главная, О нас, Сервисы). С профессиональной точки зрения копирайтера сделать его продающим (точки захвата внимания, триггеры и т.д) и разбить его в соответствии со структурой сайта. 

6 лет назад
fresera
Нина 
38 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров