Написать ТЗ для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка177 просмотров

Необходимо написать ТЗ для сайта

Сайт должен быть написан на фрейворке yii 2.0

Я покажу пример личного кабинета

Функционал 1 в 1 как на примере, только с доработками

Которые дам в файле. ТЗ должно быть минимум на 20 страниц

Сразу пишите стоимость

С уважением!

Yii
6 лет назад
chelkanov87
Александр 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров