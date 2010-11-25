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Отзывы заказчиков
$42
10 баллов
13 лет назад
Все сделали за 2 дня, было несколько эскизов. Ирик к работе подошел отвественно за что ему большое спасибо.
Ответный отзыв
ТЗ четкое и ясное. Очень добросовестный заказчик. Рекомендую!
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