Дизайн сайта должен быть правильным!
Делаю качественные, высокого уровня дизайн сайтов, который удобный и понятный для посетителей.
Контакты:
• Тел: +380978540240, +380661701439
• Skype: newsitedesign
• Email: [email protected]
• ICQ: 643097444
Портфолио
- Интернет-магазин женской обуви216 просмотров
- Cashoff229 просмотров
- Фон к 14 февраля, для сайта "десятое измерение"1453 просмотра
- Зимний фон для cfqnf "десятое измерение"615 просмотров
- Страничка "Эксклюзив"175 просмотров
- Дедукцион215 просмотров
- Шапка для 12-220.com238 просмотров
- Шапка для сайта о компьютере251 просмотр
- Myupdate222 просмотра
- Vsebanci.ru254 просмотра
- Без названия252 просмотра
- Веб-сервис консультаций257 просмотров
Отзывы заказчиков
$16
10 баллов
11 лет назад
Спасибо Петру за сотрудничество! Было приятно работать, все мои пожелания были учтены. Советую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, рад сотрудничеству.
$7
10 баллов
11 лет назад
Спасибо, заказ выполнен вовремя и полностью удовлетворил поставленные задачи.
Ответный отзыв
Не возникло никаких проблем. Оплата сразу, без задержки.
$60
10 баллов
11 лет назад
Спасибо, работой довольны, сроки сделки не нарушены, приятно иметь дело!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, оплата вовремя, по договору.
$45
10 баллов
11 лет назад
Нужно было создать раздел сайта,посвященный аэрографии. Дизайнер учел все требования, следовал ТЗ, предлагал свои идеи,все выполнил в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, четкое тз, оплата в сроки, очень приятно работать. Благодарю.
$20
10 баллов
11 лет назад
Все сделал быстро и качественно как и обещал! Советую исполнитель очень понравился.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, робота без проблем, своевременная оплата
Дизайн сайтов
5 отзывов
от $70
от 3 дней
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