isMagnum

Петро Шевчук isMagnum

 
29 летУкраина/Луцк
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Дизайн сайта должен быть правильным!

Делаю качественные, высокого уровня дизайн сайтов, который удобный и понятный для посетителей.

Контакты:

• Тел: +380978540240, +380661701439

• Skype: newsitedesign

• Email: [email protected]

• ICQ: 643097444

Дизайн сайта
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Отзывы заказчиков
Oksana88
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$16
10 баллов
11 лет назад
Дизайн внутренней страницы сайта
Спасибо Петру за сотрудничество! Было приятно работать, все мои пожелания были учтены. Советую!
Хороший заказчик, рад сотрудничеству.
Ответный отзыв
MSergW
Сергей 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
$7
10 баллов
11 лет назад
Сделать баннер
Спасибо, заказ выполнен вовремя и полностью удовлетворил поставленные задачи.
Не возникло никаких проблем. Оплата сразу, без задержки.
Ответный отзыв
MSergW
Сергей 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Сделать дизайн для хостинга
Спасибо, работой довольны, сроки сделки не нарушены, приятно иметь дело!
Хороший заказчик, оплата вовремя, по договору.
Ответный отзыв
GuHnI
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$45
10 баллов
11 лет назад
Создать раздел сайта, посвященный аэрографии
Нужно было создать раздел сайта,посвященный аэрографии. Дизайнер учел все требования, следовал ТЗ, предлагал свои идеи,все выполнил в срок. Рекомендую.
Хороший заказчик, четкое тз, оплата в сроки, очень приятно работать. Благодарю.
Ответный отзыв
vme
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Нужен дизайн сайта
Все сделал быстро и качественно как и обещал! Советую исполнитель очень понравился.
Хороший заказчик, робота без проблем, своевременная оплата
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
5 отзывов
от $70
от 3 дней
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