Исай Юлия Александровна
Дата рождения:16 июн 1992 (22 года)
Регион:Киев
Телефон:+380 93 607-02-88
E-mail:[email protected]
Опыт работы:
Фотограф, июн 2012 - настоящее время (2 года 1 мес)
Дизайн-студия TAIN (http://tain.com.ua)
Образование:
Национальный технический университет Украины "Киевский Политехнический Институт" (Киев, Украина)
Год окончания 2015
Химическая технология, Химико-технологический факультет, Магистр
Национальный технический университет Украины "Киевский Политехнический Институт" (Киев, Украина)
Год окончания 2015
Юрист, Факультет социологии и права, Бакалавр
Владение языками:
Английский — выше среднего
Курсы:
Фотошкола от отдела дизайна студенческого совета НТУУ "КПИ" (Киев, Укрина)
Год окончания 2014
Полный фотокурс.
Дополнительная информация:
Водительское удостоверение:
Категория В
Компьютерные навыки:
Microsoft Office Word, Microsoft Office Exel, Microsoft Office PowerPoint, Adobe Photoshop.
Личные качества:
Амбициозность, ответственность, коммуникабельность. Нет вредных привычек.
Увлечения и интересы:
Фотография, Hand-made, путешествия, танцы, экстрим.
- До/После155 просмотров
- До/После181 просмотр
- До/После148 просмотров
- До/После163 просмотра
- До/После133 просмотра
- До/После154 просмотра
- До/После134 просмотра
- До/После139 просмотров
- До/После133 просмотра
- До/После136 просмотров
- Ретушь, удаление дефектов/объектов, любые капризы.142 просмотра
- Ретушь, удаление дефектов/объектов, любые капризы.137 просмотров