isayjulia

Юлия Исай isayjulia

 
31 годУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Фото, Ретушь

Исай Юлия Александровна

Дата рождения:16 июн 1992 (22 года)

Регион:Киев

Телефон:+380 93 607-02-88

E-mail:[email protected]

Опыт работы:

Фотограф, июн 2012 - настоящее время (2 года 1 мес)

Дизайн-студия TAIN (http://tain.com.ua)

Образование:

Национальный технический университет Украины "Киевский Политехнический Институт" (Киев, Украина)

Год окончания 2015

Химическая технология, Химико-технологический факультет, Магистр

Национальный технический университет Украины "Киевский Политехнический Институт" (Киев, Украина)

Год окончания 2015

Юрист, Факультет социологии и права, Бакалавр

Владение языками:

Английский — выше среднего

Курсы:

Фотошкола от отдела дизайна студенческого совета НТУУ "КПИ" (Киев, Укрина)

Год окончания 2014

Полный фотокурс.

Дополнительная информация:

Водительское удостоверение:

Категория В

Компьютерные навыки:

Microsoft Office Word, Microsoft Office Exel, Microsoft Office PowerPoint, Adobe Photoshop.

Личные качества:

Амбициозность, ответственность, коммуникабельность. Нет вредных привычек.

Увлечения и интересы:

Фотография, Hand-made, путешествия, танцы, экстрим.

PowerPointPhotoshop
Портфолио
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Фотосъемка
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Обработка фотографий
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$2/час
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