isiangulov_renat

Здравствуйте. Мне понравилось работать с Ксенией. Результатом нашей совместной работы стал сайт-визитка для её компании. Сайт работает на базе CMS "WordPress". Все скрипты на клиентской части сайта написаны с использования нативного JS. Также в ходе работы использовался Google Calendar API. Заказчица почти всё время была на связи, я мог связаться с ней в любое время суток как по Skype(-у), так и по телефону :). Ксения была открыта для предложений по улучшению или изменению функционала сайта. Для неё было важно качество работы, но при этом она не вдавалась в крайности. В ходе работы выяснилось, что нужно написать дополнительный функционал. Ксения сразу согласилась на доплату. Вообще, оплата происходила в оговоренный срок :). PSD-макеты, необходимые для вёрстки, были неплохого качества. Одним словом, мне всё понравилось. Сейчас мы работаем уже над новым проектом. Ксения - приятный в общении человек, и я рекомендую её как заказчицу.