isiangulov_renat

Ксения Воронкова isiangulov_renat

 
36 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доделать сайт интернет-магазина

    Парень взялся за проект весной, выдавал частями и теперь уже несколько месяцев не выходит на связь. Сейчас проект полу-готов, но надо допилить. [url=http://webstore.goodreclama.com/]http://webstore.goodreclama.com/[/url] Проблемы с меню каталога, дополнительными подразделами. Есть также баги на сайте - выбор цветов ...

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доделать сайт магазина

    Парень взялся за проект весной, выдавал частями и теперь уже несколько месяцев не выходит на связь. Сейчас проект полу-готов, но надо допилить. http://webstore.goodreclama.com/ Проблемы с меню каталога, дополнительными подразделами. Есть также баги на сайте - выбор ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад
Отзывы фрилансеров
Mikhail_Dumchev
Михаил Думчев 
29 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Сайт недорого и срочно :-) Дизайн готов, домен и хостинг есть
Здравствуйте. Мне понравилось работать с Ксенией. Результатом нашей совместной работы стал сайт-визитка для её компании. Сайт работает на базе CMS "WordPress". Все скрипты на клиентской части сайта написаны с использования нативного JS. Также в ходе работы использовался Google Calendar API. Заказчица почти всё время была на связи, я мог связаться с ней в любое время суток как по Skype(-у), так и по телефону :). Ксения была открыта для предложений по улучшению или изменению функционала сайта. Для неё было важно качество работы, но при этом она не вдавалась в крайности. В ходе работы выяснилось, что нужно написать дополнительный функционал. Ксения сразу согласилась на доплату. Вообще, оплата происходила в оговоренный срок :). PSD-макеты, необходимые для вёрстки, были неплохого качества. Одним словом, мне всё понравилось. Сейчас мы работаем уже над новым проектом. Ксения - приятный в общении человек, и я рекомендую её как заказчицу.
Рекомендую Михаила всем, кому нужно сделать работу классно и быстро.
Ответный отзыв