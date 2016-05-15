isiangulov_renat

Парень взялся за проект весной, выдавал частями и теперь уже несколько месяцев не выходит на связь. Сейчас проект полу-готов, но надо допилить. [url=http://webstore.goodreclama.com/]http://webstore.goodreclama.com/[/url] Проблемы с меню каталога, дополнительными подразделами. Есть также баги на сайте - выбор цветов ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Интернет-магазины7 заявокЗакрыт7 лет назад
Парень взялся за проект весной, выдавал частями и теперь уже несколько месяцев не выходит на связь. Сейчас проект полу-готов, но надо допилить. http://webstore.goodreclama.com/ Проблемы с меню каталога, дополнительными подразделами. Есть также баги на сайте - выбор ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Нужен сайт, который поднимет продажи булочек ТМ Колобок. Дизайн с нас. Функционал визитки.Веб-программирование20 заявокЗакрыт7 лет назад
Надо создать сайт по моему дизайну на моем хостинге. Бюджет Важен. Сайт предельно прост. 2 языка, 12 кнопок, дизайны страниц всех уровней подобныHTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
7 лет назад
Здравствуйте. Мне понравилось работать с Ксенией. Результатом нашей совместной работы стал сайт-визитка для её компании. Сайт работает на базе CMS "WordPress". Все скрипты на клиентской части сайта написаны с использования нативного JS. Также в ходе работы использовался Google Calendar API. Заказчица почти всё время была на связи, я мог связаться с ней в любое время суток как по Skype(-у), так и по телефону :). Ксения была открыта для предложений по улучшению или изменению функционала сайта. Для неё было важно качество работы, но при этом она не вдавалась в крайности. В ходе работы выяснилось, что нужно написать дополнительный функционал. Ксения сразу согласилась на доплату. Вообще, оплата происходила в оговоренный срок :). PSD-макеты, необходимые для вёрстки, были неплохого качества. Одним словом, мне всё понравилось. Сейчас мы работаем уже над новым проектом. Ксения - приятный в общении человек, и я рекомендую её как заказчицу.
Ответный отзыв
Рекомендую Михаила всем, кому нужно сделать работу классно и быстро.