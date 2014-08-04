Разработка, внедрение, сопровождение программы на платформе 1С:Предприятие

Программист 1С с опытом около 8 лет работы как с крупными компаниями, так и c представителями малого бизнеса.

Доработка существующих и разработка новых конфигураций на 1С7.7, 1C8.1, 1С8.2.

Написание обработок, внешних отчетов и пр.

Последние годы занимаюсь частной практикой 1С в качестве ФОП.

До того работа у франчайзи 1С.

Образование:

Высшее (специалист) - Институт предпринимательства и современных технологий, факультет экономической кибернетики.

Специальное (младший специалист) - Бухгалтер

Технологии:

.Net, ADO.Net, OOP, VCL, Com, ActiveX, ODBC

Базы данных:

MS SQL Server 2000/2005