Разработка, внедрение, сопровождение программы на платформе 1С:Предприятие
Программист 1С с опытом около 8 лет работы как с крупными компаниями, так и c представителями малого бизнеса.
Доработка существующих и разработка новых конфигураций на 1С7.7, 1C8.1, 1С8.2.
Написание обработок, внешних отчетов и пр.
Последние годы занимаюсь частной практикой 1С в качестве ФОП.
До того работа у франчайзи 1С.
Образование:
Высшее (специалист) - Институт предпринимательства и современных технологий, факультет экономической кибернетики.
Специальное (младший специалист) - Бухгалтер
Технологии:
.Net, ADO.Net, OOP, VCL, Com, ActiveX, ODBC
Базы данных:
MS SQL Server 2000/2005
Портфолио
- Разработка, внедрение, сопровождение 1С. Опыт 8лет233 просмотра