В кухне маленькие окна, низкий потолок. Встроенная мебель ,которую проблематично поменять. Нужно изменить дизайн, придать более презентабельный вид.Предложения по цвету, отделочным материалам, текстил
Дизайн сайтов2 заявки
Закрыт
3 года назад
В кухне маленькие окна, низкий потолок. Встроенная мебель ,которую проблематично поменять. Нужно изменить дизайн, придать более презентабельный вид.Предложения по цвету, отделочным материалам, текстил
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