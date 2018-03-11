Нужен специалист по Joomla, который сможет на туристическом сайте отредактировать он-лайн календарь бронирования экскурсий. Уже стоит календарь с возможностью выбора дней недели. В дополнение к этому нужно настроить возможность выбора определённых дат, а не только дней ...