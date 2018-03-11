israel1

Екатерина israel1

 
41 год
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Екатерина З.

  • Продающие landing pages (лендинг пейдж)

    Нужен специалист по созданию landing pages (лендинг пейдж). Еженедельно нужно делать в среднем по 5 простых landing pages. Предоставляются все необходимые исходники (текст, фотографии).

    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Специалист по Joomla

    Нужен специалист по Joomla, который сможет на туристическом сайте отредактировать он-лайн календарь бронирования экскурсий. Уже стоит календарь с возможностью выбора дней недели. В дополнение к этому нужно настроить возможность выбора определённых дат, а не только дней ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Календарь для joomla

    Добрый день! Нужен специалист по Joomla, который сможет на туристическом сайте настроить он-лайн календарь бронирования экскурсий в соответствии с фиксированными днями недели.

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад