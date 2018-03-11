Нужен специалист по созданию landing pages (лендинг пейдж). Еженедельно нужно делать в среднем по 5 простых landing pages. Предоставляются все необходимые исходники (текст, фотографии).
Дизайн сайтов44 заявки
Закрыт
6 лет назад
Нужен специалист по созданию landing pages (лендинг пейдж). Еженедельно нужно делать в среднем по 5 простых landing pages. Предоставляются все необходимые исходники (текст, фотографии).
Нужен специалист по Мегатеку для возникших проблем со входом в систему.
Нужен специалист по Joomla, который сможет на туристическом сайте отредактировать он-лайн календарь бронирования экскурсий. Уже стоит календарь с возможностью выбора дней недели. В дополнение к этому нужно настроить возможность выбора определённых дат, а не только дней ...
Добрый день! Нужен специалист по Joomla, который сможет на туристическом сайте настроить он-лайн календарь бронирования экскурсий в соответствии с фиксированными днями недели.