it-consulting

Для поддержки, доработки и развития сайта www.titbit.ru нужен разработчик владеющий TYPO3, с возможностью регулярных встреч в Москве. От специалиста требуется хороший опыт веб-разработок и знание TYPO3, ответственность и умение делать работу профессионально -- качественно ...
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- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется опытный писатель маркетинговых текстов для веб-сайтов. Под текстами для веб-сайтов подразумеваются тексты, специально созданные для посетителей, которые "просматривают" текст, а не читают его. Если вы не знаете принципы составления таких текстов, и ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $500
Требуется опытный веб-дизайнер с опытом подготовки Руководства по стилям (Style Guide) к создаваемому дизайну сайта. Оставьте, по возможности, ссылки на ваши работы -- дизайн и Style Guide к нему. Если эти данные ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $5000
Для реализации двух серьезных веб-проектов (корпоративный сайт и портал) ищу девелоперов, или команды/студии (что желательнее), имеющие опыт работы с CMS TYPO3. Высылайте краткое резюме о себе/студии, описание опыта работы с TYPO3, используемыми ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт19 лет назад