it-consulting

Дмитрий it-consulting

 
46 лет
19 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Работа для разработчика TYPO3 в Москве

    Для поддержки, доработки и развития сайта www.titbit.ru нужен разработчик владеющий TYPO3, с возможностью регулярных встреч в Москве. От специалиста требуется хороший опыт веб-разработок и знание TYPO3, ответственность и умение делать работу профессионально -- качественно ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Писатель веб-контента, копирайтер, seo-оптимизатор

    Требуется опытный писатель маркетинговых текстов для веб-сайтов. Под текстами для веб-сайтов подразумеваются тексты, специально созданные для посетителей, которые "просматривают" текст, а не читают его. Если вы не знаете принципы составления таких текстов, и ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Веб-дизайнер с опытом составления Style Guide

    $500

    Требуется опытный веб-дизайнер с опытом подготовки Руководства по стилям (Style Guide) к создаваемому дизайну сайта. Оставьте, по возможности, ссылки на ваши работы -- дизайн и Style Guide к нему. Если эти данные ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Проекты на TYPO3 CMS

    $5000

    Для реализации двух серьезных веб-проектов (корпоративный сайт и портал) ищу девелоперов, или команды/студии (что желательнее), имеющие опыт работы с CMS TYPO3. Высылайте краткое резюме о себе/студии, описание опыта работы с TYPO3, используемыми ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    19 лет назад