itin

Гость itin

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Презентация компании

    $500

    Требуется на основе фирменного стиля разработать презентацию услуг компании (объём ~8 страниц). Это НЕ флэш презентация. Данная презентация будет отсылаться заказчику как pdf и демонстрироваться при личной встрече в распечатаном виде. От исполнителя требуется: – ...

    Верстка полиграфии28 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Веб-разработчик

    $2500

    Требования: Знание PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS. Опыт разработки сложных CMS систем. Как плюс: AJAX. Хороший код, с комментариями, скорость работы, аналитический склад ума, желание сделать работу качественно, а не так, как попроще, желание развиваться и ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSAjax
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн макет

    Требует дизайн макет главной и внутренней страницы сайта. Есть заполненный бриф. На выходе psd.

    Дизайн сайтов65 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Помошник SEO оптимизатора

    $500

    Требуется помошник оптимизатора (link manager), работа в офисе можно не полный раб. день, знание базовых аспектов оптимизации. Поиск ссылок, переписка с вебмастерами, регистрация сайтов в каталогах. Требуется базовое знание HTML.

    HTML
    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • SEO оптимизатор

    $2500

    Требуется опытный оптимизатор, необходимо наличие портфолио в конкурентных тематиках. Работа в офисе в СПб. Зарплата по результатам собеседования.

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка простых сайтов

    Требует человек/команда способные быстро делать простые сайты с простым дизайном. На выходе нужен свёртсаный сайт с базовым наполнением. Цена за штуку 200-300$. Сайт может быть много. На данный момент требуется создание 2-х сайтов на подоби ...

    Сайты «под ключ»73 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка флэш-сайта

    $2500

    Требуется ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ разработка флэш-сайта. Наличие портфолио обязательно! С предложениями обращаться по телефону (812) 34-772-34, либо в icq 94881147, Андрей

    Веб-программирование24 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Ведущий разработчик

    Требуется ведущий программист в интернет-агенство. Опыт работы в команде от 2-х лет. Опыт разработки и внедрения различных CMS систем. Знание текущей ситуации на рынке CMS систем, ведущих игроков, тенденций развития и.т.д.. Руководство командой программистов. Отличное знание php(4 и 5) ...

    PHPMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Web дизайнер

    $2500

    Требования: Интернет-агенству требуется Web-дизайнер на постоянную работу. Основное занятие - разработка дизайн макетов сайтов, логотипов, баннеров. Кроме этого, некоторый объем работы по подготовке корпоративных рекламных материалов для сайта и полиграфии. Основное требование - творческое, креативное мышление ...

    HTML
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Web разработчик

    $1000

    Требования: Знание PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS. Опыт разработки сложных CMS систем. Как плюс: AJAX, 1C (в области написания модулей импорта\экспорта), подключение платежных систем. Хороший код, с комментариями, скорость работы, аналитический склад ума, желание сделать работу ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSAjax
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Название для интернет агенства

    $100

    Необходимо разработать креативное название для интернет-агенства, это должен быть некий образ, который бы ассоциировался с высокими технологиями, креативом и, разумеется, с услугами компании (создание/раскрутка/продвижение)

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Фирменный стиль для интернет-агенства

    $2500

    Требуется разработка фирменного стиля для интернет-агенства, включающего логотип, макеты двух сайтов, визитки, папки. Желательно, чтобы дизайнер был из Петербурга и в дальнейшем устроился на полную занятость. Обязательно наличие профессионального портфолио!

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Вэб-дизайнер в интернет-агенство

    $1000

    Требуется профессиональный вэб-дизайнер на постоянную работу в офисе. Обязательно наличие портфолио. Первостепенная задача - разработка фирменного стиля интернет-агенства (оплачивается отдельно), дальше работа над заказами. В письме указывать прямую ссылку на выполненные работы. PS На разработку фирменного стиля ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Специалист по оптимизации сайтов (SEO)

    $1000

    Требования: Профессиональное знание основ продвижения в поисковых системах, знание HTML с точки зрения поисковых механизмов, опыт успешного продвижения сайтов белыми методами, аналитический склад ума. ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие успешных работ в конкурентных темах. Условия: Полная занятость 10.00-19.00 (офис в центре ...

    HTML
    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • PHP программист в интернет-агенство

    $1000

    Требования: PHP, MySQl, JavaScript, HTML, CSS. Опыт разработки сложных CMS систем. Как плюс: AJAX, 1C (в области написания модулей импорта\экспорта), подключение платежных систем. Хороший код, с комментариями, скорость работы, аналитический склад ума, желание сделать работу качественно, ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSAjax
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Дизайн-макет для сайта

    $500

    Требуется разработка оригинального, добротного дизайн-макета для сайта компании, занимающейся продажей соляриев и косметики. Это будет сайт-каталог.

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Дизайн макет турецкой парной

    $250

    Дизайн макет (изображение для демонстрации клиенту) турецкой парной, есть чертежи и примеры предыдущих работ. В центре парной будет распологаться фонтан, которой необходимо отрисовать.

    Интерьеры и Экстерьеры9 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
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