Требуется на основе фирменного стиля разработать презентацию услуг компании (объём ~8 страниц). Это НЕ флэш презентация. Данная презентация будет отсылаться заказчику как pdf и демонстрироваться при личной встрече в распечатаном виде. От исполнителя требуется: – ...
- $500Верстка полиграфии28 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2500
Требования: Знание PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS. Опыт разработки сложных CMS систем. Как плюс: AJAX. Хороший код, с комментариями, скорость работы, аналитический склад ума, желание сделать работу качественно, а не так, как попроще, желание развиваться и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $150
Требуется дизайн-макет adult сайта + вёрстка. Желательно наличие подобных проектов в портфолио.Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требует дизайн макет главной и внутренней страницы сайта. Есть заполненный бриф. На выходе psd.Дизайн сайтов65 заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
Требуется линк менеджер для продлевания и поиска новых ссылок на оптимизируемые проекты.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Требуется помошник оптимизатора (link manager), работа в офисе можно не полный раб. день, знание базовых аспектов оптимизации. Поиск ссылок, переписка с вебмастерами, регистрация сайтов в каталогах. Требуется базовое знание HTML.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $2500
Требуется опытный оптимизатор, необходимо наличие портфолио в конкурентных тематиках. Работа в офисе в СПб. Зарплата по результатам собеседования.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требует человек/команда способные быстро делать простые сайты с простым дизайном. На выходе нужен свёртсаный сайт с базовым наполнением. Цена за штуку 200-300$. Сайт может быть много. На данный момент требуется создание 2-х сайтов на подоби ...Сайты «под ключ»73 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $2500
Требуется ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ разработка флэш-сайта. Наличие портфолио обязательно! С предложениями обращаться по телефону (812) 34-772-34, либо в icq 94881147, АндрейВеб-программирование24 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Необходимо добавить печтаную форму "Товароно-Транспортная накладная" в конфигурацию "1C:Платёжные документы". Работы на 1-2 часаПрочее6 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется ведущий программист в интернет-агенство. Опыт работы в команде от 2-х лет. Опыт разработки и внедрения различных CMS систем. Знание текущей ситуации на рынке CMS систем, ведущих игроков, тенденций развития и.т.д.. Руководство командой программистов. Отличное знание php(4 и 5) ...Закрыт17 лет назад
- $2500
Требования: Интернет-агенству требуется Web-дизайнер на постоянную работу. Основное занятие - разработка дизайн макетов сайтов, логотипов, баннеров. Кроме этого, некоторый объем работы по подготовке корпоративных рекламных материалов для сайта и полиграфии. Основное требование - творческое, креативное мышление ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требования: Знание PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS. Опыт разработки сложных CMS систем. Как плюс: AJAX, 1C (в области написания модулей импорта\экспорта), подключение платежных систем. Хороший код, с комментариями, скорость работы, аналитический склад ума, желание сделать работу ...Закрыт17 лет назад
- $100
Необходимо разработать креативное название для интернет-агенства, это должен быть некий образ, который бы ассоциировался с высокими технологиями, креативом и, разумеется, с услугами компании (создание/раскрутка/продвижение)Копирайтинг18 заявокЗакрыт18 лет назад
- $2500
Требуется разработка фирменного стиля для интернет-агенства, включающего логотип, макеты двух сайтов, визитки, папки. Желательно, чтобы дизайнер был из Петербурга и в дальнейшем устроился на полную занятость. Обязательно наличие профессионального портфолио!Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $1000
Требуется профессиональный вэб-дизайнер на постоянную работу в офисе. Обязательно наличие портфолио. Первостепенная задача - разработка фирменного стиля интернет-агенства (оплачивается отдельно), дальше работа над заказами. В письме указывать прямую ссылку на выполненные работы. PS На разработку фирменного стиля ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
Требования: Профессиональное знание основ продвижения в поисковых системах, знание HTML с точки зрения поисковых механизмов, опыт успешного продвижения сайтов белыми методами, аналитический склад ума. ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие успешных работ в конкурентных темах. Условия: Полная занятость 10.00-19.00 (офис в центре ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
Требования: PHP, MySQl, JavaScript, HTML, CSS. Опыт разработки сложных CMS систем. Как плюс: AJAX, 1C (в области написания модулей импорта\экспорта), подключение платежных систем. Хороший код, с комментариями, скорость работы, аналитический склад ума, желание сделать работу качественно, ...Закрыт18 лет назад
- $500
Требуется разработка оригинального, добротного дизайн-макета для сайта компании, занимающейся продажей соляриев и косметики. Это будет сайт-каталог.Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $250
Дизайн макет (изображение для демонстрации клиенту) турецкой парной, есть чертежи и примеры предыдущих работ. В центре парной будет распологаться фонтан, которой необходимо отрисовать.Интерьеры и Экстерьеры9 заявокЗакрыт18 лет назад