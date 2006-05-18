Требуется на основе фирменного стиля разработать презентацию услуг компании (объём ~8 страниц). Это НЕ флэш презентация. Данная презентация будет отсылаться заказчику как pdf и демонстрироваться при личной встрече в распечатаном виде. От исполнителя требуется: – ...