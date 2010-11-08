itmitsubushi

Аяз itmitsubushi

 
30 летАзербайджан/Баку
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Решение для автобизнеса

    $1000

    Требуется команда специалистов (3 человека), которые будут участвовать в разработке решения для автобизнеса. Серверная платформа: Unix Клиентская платформа: Windows СУБД: MySQL, PostgreSQL иил другой (зависит от оптимальности, относительно проекта) Модули: Продажа, Техническое обслуживание, Продажа запчастей, Отчетность. Все работы ведутся на ...

    MySQLPostgreSQLUnix
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад