itmitsubushi

Требуется команда специалистов (3 человека), которые будут участвовать в разработке решения для автобизнеса. Серверная платформа: Unix Клиентская платформа: Windows СУБД: MySQL, PostgreSQL иил другой (зависит от оптимальности, относительно проекта) Модули: Продажа, Техническое обслуживание, Продажа запчастей, Отчетность. Все работы ведутся на ...