ivan07082012

Нужно сделать логотип для сайта, картинку прилагаю, Название OnlyWood37.ru+ домик http://лестницы37.рф
Логотипы и Знаки24 заявки
Закрыт
7 лет назад
Нужно сделать логотип для сайта, картинку прилагаю, Название OnlyWood37.ru+ домик http://лестницы37.рф
Требуется написать одностраничник на платформе типа lp. Сайт должен быть "вкусным".
Нужно доделать баннер для промоподиума. Два варианта размеров 1.1500х2000мм высота 200 мм 2. ...
Обработка фото для каталога. Есть фотографии мебели, но они все разнокалиберные и с разнообразным фоном. Нужно, что они были одного колибра и на однотоноом светлом фоне, лучше белом. Одну фото прикладываю для наглядности