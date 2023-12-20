Требуется доработка веб-платформы для регистрации и авторизации пользователей, а также управления подписками на сервис ChatGPT. Включает создание административной панели для управления пользователями и подписками, а также пользовательский интерфейс с возможностью активации сервиса через встроенное веб-приложение. Необходимо обеспечить безопасность и ограничение доступа к другим сайтам.