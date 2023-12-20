ivan14044

Іван ivan14044

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
день назад

TG : knysh_ivan

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
10%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать современную и стильную анимацию

    Требуется разработать современную анимацию загрузки для сайта. Анимация должна включать цветной логотип OpenChatters с динамичным свечением или вращением, а также текст OpenChatters, который появляется с эффектом печатающей машинки, по одному символу.

    Создание анимаций
    Веб-программирование9 заявок
    Открыт
    15 дней назад

  • Доработка проекта

    Требуется доработка веб-платформы для регистрации и авторизации пользователей, а также управления подписками на сервис ChatGPT. Включает создание административной панели для управления пользователями и подписками, а также пользовательский интерфейс с возможностью активации сервиса через встроенное веб-приложение. Необходимо обеспечить безопасность и ограничение доступа к другим сайтам.

    Доработка сайтов
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Сервис по управлению подписок

    Требуется разработка веб-приложения для управления подписками на сервис ChatGPT. Приложение должно включать регистрацию пользователей, административную панель для управления подписками, пользовательский интерфейс для выбора сервиса и интеграцию с Monobank и Cryptomys для оплаты. Необходимо обеспечить авторизацию пользователей и отображение информации о подписках.

    Установка скриптов
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    24 дня назад

  • Разработка регистратора аккаунтов

    Требуется разработать регистратор аккаунтов Facebook с использованием Python. Проект включает веб-интерфейс, эмуляцию браузера iPhone, поддержку SMS-сервисов и прокси, а также возможность многопоточной регистрации. Логи успешных регистраций сохраняются в TXT-файл с данными аккаунтов.

    Разработка программСоздание ботовPython
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Регистрация аккаунтов

    Требуется разработать автоматизированный регистратор Facebook-аккаунтов, работающий через POST/GET-запросы для iOS и Android. Регистратор должен поддерживать прокси, интеграцию SMS-сервисов и почтовых ящиков через IMAP. Необходима автоматизация заполнения полей, подтверждение через SMS и email, а также логирование успешных регистраций. Язык программирования - любой удобный для исполнителя.

    Автоматизация процессовИнтеграция APIAndroidiOS
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Анализ приложения facebook

    Требуется провести анализ приложения Facebook с использованием Frida или других методов. Необходимо создать хуки для обхода антифрод систем. Ожидается детальный подход и понимание работы антифрод механизмов.

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Регистратор Аккаунтов

    Требуется разработать Facebook регистратор с использованием POST/GET запросов без эмуляции браузера. Необходима многопоточная работа через прокси, генерация данных для регистрационной формы и решение рекапчи при регистрации через сервисы.

    Написание скриптов
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Facebook Регистратор

    Требуется разработать Facebook регистратор, который будет работать через POST/GET запросы без эмуляции браузера. Необходима реализация многопоточности, использование прокси, генерация данных для регистрационной формы и возможность решения рекапчи через сторонние сервисы.

    Разработка программ
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Продивижение сайта по продаже аккаунтов фейсбук в гугл поисковике

    Задача заключается в продвижении сайта, специализирующегося на продаже аккаунтов Facebook, в поисковой системе Google. Основное внимание уделяется использованию контекстной рекламы для повышения видимости и привлечения целевой аудитории. Ожидается разработка стратегии рекламной кампании и ее реализация.

    Продвижение сайтовFacebookGoogle
    Контекстная реклама1 заявка
    Закрыт
    год назад