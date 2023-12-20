Требуется разработать современную анимацию загрузки для сайта. Анимация должна включать цветной логотип OpenChatters с динамичным свечением или вращением, а также текст OpenChatters, который появляется с эффектом печатающей машинки, по одному символу.
- Веб-программирование9 заявокОткрыт15 дней назад
Требуется доработка веб-платформы для регистрации и авторизации пользователей, а также управления подписками на сервис ChatGPT. Включает создание административной панели для управления пользователями и подписками, а также пользовательский интерфейс с возможностью активации сервиса через встроенное веб-приложение. Необходимо обеспечить безопасность и ограничение доступа к другим сайтам.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработка веб-приложения для управления подписками на сервис ChatGPT. Приложение должно включать регистрацию пользователей, административную панель для управления подписками, пользовательский интерфейс для выбора сервиса и интеграцию с Monobank и Cryptomys для оплаты. Необходимо обеспечить авторизацию пользователей и отображение информации о подписках.Веб-программирование8 заявокЗакрыт24 дня назад
Требуется разработать регистратор аккаунтов Facebook с использованием Python. Проект включает веб-интерфейс, эмуляцию браузера iPhone, поддержку SMS-сервисов и прокси, а также возможность многопоточной регистрации. Логи успешных регистраций сохраняются в TXT-файл с данными аккаунтов.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработать автоматизированный регистратор Facebook-аккаунтов, работающий через POST/GET-запросы для iOS и Android. Регистратор должен поддерживать прокси, интеграцию SMS-сервисов и почтовых ящиков через IMAP. Необходима автоматизация заполнения полей, подтверждение через SMS и email, а также логирование успешных регистраций. Язык программирования - любой удобный для исполнителя.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется провести анализ приложения Facebook с использованием Frida или других методов. Необходимо создать хуки для обхода антифрод систем. Ожидается детальный подход и понимание работы антифрод механизмов.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Требуется разработать Facebook регистратор с использованием POST/GET запросов без эмуляции браузера. Необходима многопоточная работа через прокси, генерация данных для регистрационной формы и решение рекапчи при регистрации через сервисы.Веб-программирование4 заявкиЗакрытгод назад
Требуется разработать Facebook регистратор, который будет работать через POST/GET запросы без эмуляции браузера. Необходима реализация многопоточности, использование прокси, генерация данных для регистрационной формы и возможность решения рекапчи через сторонние сервисы.Веб-программирование3 заявкиЗакрытгод назад
Задача заключается в продвижении сайта, специализирующегося на продаже аккаунтов Facebook, в поисковой системе Google. Основное внимание уделяется использованию контекстной рекламы для повышения видимости и привлечения целевой аудитории. Ожидается разработка стратегии рекламной кампании и ее реализация.Контекстная реклама1 заявкаЗакрытгод назад
Необходимо зарегистрировать 100 аккаунтов Facebook. Для выполнения задачи требуется мобильное устройство, желательно iPhone. Убедитесь в полном соответствии всем требованиям при регистрации.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт2 года назад