ivan77777771

Иван ivan77777771

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Помощь в WordPress

    $10

    сайт http://ubki-pachki.ru/ Не корректно отображается в гугл хром и опере ( не нажимаются кнопки на главной странице и не прокручивается инфа )

    WordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Проблемы в теме WordPress

    $10

    Сайт http://ubki-pachki.ru/ после обновления версии WordPress сайт перестал корректно работать в некоторых браузерах. Не нажимаются кнопки с главной страницы и перестала прокручиваться информация на сайте. Спасибо.

    WordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт

    $100

    Сайт на тему электромонтажа Шапка с названием фирмы на фоне проводов слева кнопки. Наполнение не требуется пишите цену и сроки

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад