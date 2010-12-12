ivan77777771

$10
сайт http://ubki-pachki.ru/ Не корректно отображается в гугл хром и опере ( не нажимаются кнопки на главной странице и не прокручивается инфа )
HTML-верстка3 заявки
Закрыт
12 лет назад
сайт http://ubki-pachki.ru/ Не корректно отображается в гугл хром и опере ( не нажимаются кнопки на главной странице и не прокручивается инфа )
Сайт http://ubki-pachki.ru/ после обновления версии WordPress сайт перестал корректно работать в некоторых браузерах. Не нажимаются кнопки с главной страницы и перестала прокручиваться информация на сайте. Спасибо.
Сайт на тему электромонтажа Шапка с названием фирмы на фоне проводов слева кнопки. Наполнение не требуется пишите цену и сроки