ivanborisov87

Иван Борисов ivanborisov87

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Оперативный перенос контента со старого сайта на новый на Битриксе

    Добрый день. Требуется выполнить работы по переносу контента с сайта [url=http://joxi.ru/V2V5j4aFxeR7Ym]http://joxi.ru/V2V5j4aFxeR7Ym[/url] на новый сайт на Битриксе [url=http://joxi.ru/l2ZLpb1cwYWoQr]http://joxi.ru/l2ZLpb1cwYWoQr[/url]. Список статей для переноса во вложении. Кроме текста и картинок необходимо перенести все мета-теги. Для исполнителя важен опыт работы в CMS Битрикс + ...

    БитриксСайт на Битрикс
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перенос контента со старого сайта на новый на Битриксе

    Добрый день. Требуется выполнить работы по переносу контента с сайта [url=http://joxi.ru/V2V5j4aFxeR7Ym]http://joxi.ru/V2V5j4aFxeR7Ym[/url] на новый сайт на Битриксе http://joxi.ru/l2ZLpb1cwYWoQr. Список статей для переноса во вложении. Кроме текста необходимо перенести все мета-теги. Для исполнителя важен опыт работы в CMS Битрикс + опыт качественного, ...

    БитриксСайт на Битрикс
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перенос контента со старого сайта на новый на Битриксе

    Добрый день. Требуется выполнить работы по переносу контента сайта http://joxi.ru/V2V5j4aFxeR7Ym на новый сайт на Битриксе. Для исполнителя важен опыт работы в CMS Битрикс + опыт качественного, структурированного, красиво оформленного размещения контента (прошу предоставить портфолио). Умение настраивать инфоблоки и проч. ...

    БитриксСайт на Битрикс
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Баннер для печати на ПВХ-пленке

    Требуется оформить баннер для печати на ПВХ-пленке. Баннер размером 1200 мм*1000 мм (+ отступы для креплений), будет служить фоном для записи видео-отзывов.  Макет во вложении. На макете примерная схема рисунка. Сам рисунок на ваше усмотрение можно ...

    Верстка полиграфии14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Логотип для кофейни

    $100

    Добрый день. Необходимо разработать логотип для точки по продаже "кофе с собой". Логотип должен представлять из себя название (имеется), возможно с обыгрыванием кофейной темы. Проект стартует в Санкт-Петербурге (необходимо учесть ментальность) - предпочтение дизайнерам из Санкт-Петербурга, готовым ...

    Логотипы и Знаки42 заявки
    Закрыт
    9 лет назад