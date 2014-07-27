ivanborisov87

Добрый день. Требуется выполнить работы по переносу контента с сайта [url=http://joxi.ru/V2V5j4aFxeR7Ym]http://joxi.ru/V2V5j4aFxeR7Ym[/url] на новый сайт на Битриксе [url=http://joxi.ru/l2ZLpb1cwYWoQr]http://joxi.ru/l2ZLpb1cwYWoQr[/url]. Список статей для переноса во вложении. Кроме текста и картинок необходимо перенести все мета-теги. Для исполнителя важен опыт работы в CMS Битрикс + ...