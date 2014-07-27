ivanborisov87

Добрый день. Требуется выполнить работы по переносу контента с сайта [url=http://joxi.ru/V2V5j4aFxeR7Ym]http://joxi.ru/V2V5j4aFxeR7Ym[/url] на новый сайт на Битриксе [url=http://joxi.ru/l2ZLpb1cwYWoQr]http://joxi.ru/l2ZLpb1cwYWoQr[/url]. Список статей для переноса во вложении. Кроме текста и картинок необходимо перенести все мета-теги. Для исполнителя важен опыт работы в CMS Битрикс + ...
Иван Борисов ivanborisov87ivanborisov87
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Добрый день. Требуется выполнить работы по переносу контента с сайта [url=http://joxi.ru/V2V5j4aFxeR7Ym]http://joxi.ru/V2V5j4aFxeR7Ym[/url] на новый сайт на Битриксе http://joxi.ru/l2ZLpb1cwYWoQr. Список статей для переноса во вложении. Кроме текста необходимо перенести все мета-теги. Для исполнителя важен опыт работы в CMS Битрикс + опыт качественного, ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Требуется выполнить работы по переносу контента сайта http://joxi.ru/V2V5j4aFxeR7Ym на новый сайт на Битриксе. Для исполнителя важен опыт работы в CMS Битрикс + опыт качественного, структурированного, красиво оформленного размещения контента (прошу предоставить портфолио). Умение настраивать инфоблоки и проч. ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт5 лет назад
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Добрый день. Необходимо разработать логотип для точки по продаже "кофе с собой". Логотип должен представлять из себя название (имеется), возможно с обыгрыванием кофейной темы. Проект стартует в Санкт-Петербурге (необходимо учесть ментальность) - предпочтение дизайнерам из Санкт-Петербурга, готовым ...Логотипы и Знаки42 заявкиЗакрыт9 лет назад