Необходим парсер, который будет пробегать по списку сайтов (страниц), которые буду загружены в формате http://* Далее парсер находит на странице предложение с кол-вом слов ни менее 4-х. Берет это предложение от предыдущей точки, до ...
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Нужен парсер сайта с анализом внутренних и внешних ссылок, с указанием текста ссылки и куда ссылается. Возможность работы с сайтами, где кол-во страниц превышает 20тыс. Правильная обработка phpsessid - чтобы не залипало на этом месте!Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходим парсер, который будет пробегать по списку сайтов (страниц), которые буду загружены в формате http://* Далее парсер находит на странице предложение с кол-вом слов ни менее 4-х. Берет это предложение от предыдущей точки, до ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется добавлять контент для сайта fedor-dvinyatin.ru во первых дособрать недостающие видеоролики и музыкальные композиции, во вторых фотки. Далее просто вести сайт.Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $50
Баннер для сайта продаж контактных линз. Размер 150x400Баннеры1 исполнительЗавершен16 лет назад