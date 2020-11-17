ivanovivanov1

Иван ivanovivanov1

 
35 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

MasterSloga
Ольга 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
час назад
$3
10 баллов
4 года назад
Написать 9 постов по 500 знаков
Всё отлично! Рекомендую!
Работа на 5+!. Рекомендую и сам буду обращаться!
Ответный отзыв