ivanovivanov1

Требуется создать 9 постов по 500 знаков каждый на темы воспитания, педагогики и семьи. Оплата 200 рублей за текст, предоплата 50%. Подходящие иллюстрации будут предоставлены.
Копирайтинг1 исполнитель
Завершен
4 года назад
Требуется создать 9 постов по 500 знаков каждый на темы воспитания, педагогики и семьи. Оплата 200 рублей за текст, предоплата 50%. Подходящие иллюстрации будут предоставлены.
Есть два видео. Нужно заменить на них задний фон на две разные фотографии Бюджет 500 рублей. Оплата на Сбербанк или Яндекс.Деньги
Отредактировать текст 500 знаков. Бюджет 50 рублей на Яндекс.Деньги или Сбербанк.