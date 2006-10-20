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Иван Петелин ivp

 
41 годРоссия/Ростов-на-Дону
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Полный комлекс услуг в области веб-разработки и рекламы в сети

Резюме можно посмотреть на сайте http://ivan-petelin.moikrug.ru/

  • Перенести простой сайт на CMS Joomla

    $250

    ТЗ во вложении. На все вопросы всем отвечу. На "Сделаю", "Пишите" и т.п. не отвечаю. УКАЗЫВАЙТЕ ЦЕНЫ. Предоплата: только WMR на персональный аттестат или карту любого банка, если Ваша фамилия на Фри-ланс.ру совпадает с реквизитами. Любой другой ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Электронный магазин typo3

    Требуется разработка несложного интернет-магазина. Шаблоны (html) и ТЗ после просмотра портфолио. Реализация только на typo3. Наличие в портфолио готовых typo3-проектов ОБЯЗАТЕЛЬНО. ICQ 6-644-677

    HTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Php-программист

    Требуется программист или группа для реализации сложных проектов на typo3. Обязательное требование: хотя бы один проект на typo3. Оплата по каждому проекту согласовывается.

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Технический дизайнер

    Требуется дизайнер для прорисовки десятка внутренних страниц сайта. Обязательно качественное портфолио и высокая скорость работы. Предпочтительный способ связи ICQ: 6-644-677

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Php-программист

    $500

    Требуется один или группа веб-программистов на постоянную удаленную работу. Портфолио обязательно. Реализация на шаблонных движках, кроме TYPO3 не подходит. Ипользование удобного шаблонизатора, ЧПУ, основы юзабилити приветствуются.

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад