ТЗ во вложении. На все вопросы всем отвечу. На "Сделаю", "Пишите" и т.п. не отвечаю. УКАЗЫВАЙТЕ ЦЕНЫ. Предоплата: только WMR на персональный аттестат или карту любого банка, если Ваша фамилия на Фри-ланс.ру совпадает с реквизитами. Любой другой ...
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- $250Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется разработка несложного интернет-магазина. Шаблоны (html) и ТЗ после просмотра портфолио. Реализация только на typo3. Наличие в портфолио готовых typo3-проектов ОБЯЗАТЕЛЬНО. ICQ 6-644-677Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
XXX. Портфолио в соотвтетсвующей теме обязательно. ICQ 6-644-677Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется программист или группа для реализации сложных проектов на typo3. Обязательное требование: хотя бы один проект на typo3. Оплата по каждому проекту согласовывается.Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
Есть общий стиль (главная страница) и структура внутренних страниц. Необходимо оформить порядка 10 внутренних. Оплата по договоренности. ICQ: 6-644-677Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется дизайнер для прорисовки десятка внутренних страниц сайта. Обязательно качественное портфолио и высокая скорость работы. Предпочтительный способ связи ICQ: 6-644-677Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $500
Требуется дизайнер на разработку информационного портала. Дизайнеров без портфолио просьба не беспокоить.Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Требуется один или группа веб-программистов на постоянную удаленную работу. Портфолио обязательно. Реализация на шаблонных движках, кроме TYPO3 не подходит. Ипользование удобного шаблонизатора, ЧПУ, основы юзабилити приветствуются.Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад