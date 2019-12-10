Архитектурное проектирование и сметный расчет

✋Приветствую Вас на моем профиле✋

Меня зовут Айдар. Я занимаюсь проектированием малоэтажных зданий уже более 5 лет. А именно коттеджей, бань, гаражей, хоз построек.

Кроме этого моей профессиональной сферой деятельности является создание сметных расчётов на строительство и эксплуатацию малоэтажных

зданий.

Работаю в Excel, Revit, Autocad, 3D’s Max

Являюсь продвинутым пользователем Autocad на протяжении уже 5 лет.

Помимо этого уверенно работаю в Revit, который позволяет мне без калькуляторов «вытаскивать» из проекта необходимое количество материалов и

объемы работ. Подтверждением правильности расчётов является практика. А именно

сама стройка, подсчёт материалов и объемов работ для которой всегда

заканчивался «попаданием».

Оформляю и составляю сметные расчёты в Excel.

Также занимаюсь минимальной 3D-визуализацией. Не суперфотореализм, конечно, но понимать, что у вас будет в результате строительства, вы точно

будете )

Работаю по поэтапной оплате

Не беру предоплаты за работу. Оплата производится только по завершении определенного этапа работы.

Либо, если так удобнее будет заказчику, по окончании проекта.

⏳Указываю реальные сроки⏳

Называю реальное время, за которое проект будет готов. В случае, если все же потребуется немного растянуть срок сдачи ⏰, предупрежу заранее.Или если этот самый срок увеличению не подлежит, заранее откажусь от проекта,

чтобы заказчик мог успеть найти мне замену. Никуда не «пропадаю».

Средние расценки на работы

70 руб / м2 - проект стадии АР. В данной стадии проекта Вы получаете: планы

этажей, схематичные разрезы, плоские фасады, ракурсы 3D-визуализации, план кровли, схема планировочной организации земельного участка (СПОЗУ);

130 руб / м2 - проект стадии КР. На этой стадии проекта Вы получаете:

- план свайного поля (если фундамент свайный);

- план ростверка / фундаментной ленты;

- разрезы армирования для всех элементов фундамента;

- узлы армирования на углах;

- планы перекрытий всех этажей;

- конструкции перекрытий всех этажей;

- кладочные планы всех этажей;

- планы расстановки перемычек на всех этажах;

- узлы примыкания оконных проемов;

- планы вентканалов;

- конструкция внешней стены;

- разрезы внутренней и внешней стен по всейвысоте;

- узел соединения стены и фундамента;

- узел соединения стен и кровли;

- план кровли;

- схема расположения стоек / раскосов / затяжек;

- план мауэрлата;

- ведомость материалов;

- 80 руб / м2 - проект электроснабжения. Этот раздел включает в себя: планы розеток,

планы выключателей, планы светильников, ведомость материалов

- 60 руб / м2 - проект стадии ВК. Сюда входит: план систем горячего и холодного

водоснабжения, аксонометрические схемы водоснабжения, план системы канализации,

аксонометрическая схема системы канализации, ведомость материалов

- Реквезиты

- Яндекс.Деньги: 410011778511641

- VISAcard: 4276 6200 1767 9600

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- Буду рад сотрудничеству