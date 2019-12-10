✋Приветствую Вас на моем профиле✋
Меня зовут Айдар. Я занимаюсь проектированием малоэтажных зданий уже более 5 лет. А именно коттеджей, бань, гаражей, хоз построек.
Кроме этого моей профессиональной сферой деятельности является создание сметных расчётов на строительство и эксплуатацию малоэтажных
зданий.
Работаю в Excel, Revit, Autocad, 3D’s Max
Являюсь продвинутым пользователем Autocad на протяжении уже 5 лет.
Помимо этого уверенно работаю в Revit, который позволяет мне без калькуляторов «вытаскивать» из проекта необходимое количество материалов и
объемы работ. Подтверждением правильности расчётов является практика. А именно
сама стройка, подсчёт материалов и объемов работ для которой всегда
заканчивался «попаданием».
Оформляю и составляю сметные расчёты в Excel.
Также занимаюсь минимальной 3D-визуализацией. Не суперфотореализм, конечно, но понимать, что у вас будет в результате строительства, вы точно
будете )
Работаю по поэтапной оплате
Не беру предоплаты за работу. Оплата производится только по завершении определенного этапа работы.
Либо, если так удобнее будет заказчику, по окончании проекта.
⏳Указываю реальные сроки⏳
Называю реальное время, за которое проект будет готов. В случае, если все же потребуется немного растянуть срок сдачи ⏰, предупрежу заранее.Или если этот самый срок увеличению не подлежит, заранее откажусь от проекта,
чтобы заказчик мог успеть найти мне замену. Никуда не «пропадаю».
Средние расценки на работы
70 руб / м2 - проект стадии АР. В данной стадии проекта Вы получаете: планы
этажей, схематичные разрезы, плоские фасады, ракурсы 3D-визуализации, план кровли, схема планировочной организации земельного участка (СПОЗУ);
130 руб / м2 - проект стадии КР. На этой стадии проекта Вы получаете:
- план свайного поля (если фундамент свайный);
- план ростверка / фундаментной ленты;
- разрезы армирования для всех элементов фундамента;
- узлы армирования на углах;
- планы перекрытий всех этажей;
- конструкции перекрытий всех этажей;
- кладочные планы всех этажей;
- планы расстановки перемычек на всех этажах;
- узлы примыкания оконных проемов;
- планы вентканалов;
- конструкция внешней стены;
- разрезы внутренней и внешней стен по всейвысоте;
- узел соединения стены и фундамента;
- узел соединения стен и кровли;
- план кровли;
- схема расположения стоек / раскосов / затяжек;
- план мауэрлата;
- ведомость материалов;
- 80 руб / м2 - проект электроснабжения. Этот раздел включает в себя: планы розеток,
планы выключателей, планы светильников, ведомость материалов
- 60 руб / м2 - проект стадии ВК. Сюда входит: план систем горячего и холодного
водоснабжения, аксонометрические схемы водоснабжения, план системы канализации,
аксонометрическая схема системы канализации, ведомость материалов
- Реквезиты
- Яндекс.Деньги: 410011778511641
- VISAcard: 4276 6200 1767 9600
- 📞Контакты указаны в профиле📞
- Буду рад сотрудничеству