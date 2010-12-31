Необходимо написать простую функцию загрузки файла на удаленный сервер на языке Action Script (*.as). 1. На входе задается либо папка с файлами, либо локальный путь к файлу 2. Скрипт ищет файлы в указанной ...
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- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется опытный PHP-разработчик для доработки исходников пхп-движка (php, mysql, ajax, json) интернет-сервисаВеб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуется опытный PHP-разработчик для разработки пхп-движка (регистрация пользователей, изменения данных после регистрации, реферальная система скидок, управление своими счетами, запуск стороннего приложения движком, парсинг результатов его работы с помощью регулярки. возможно, потребуется знание ajax, perl). в ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Приветствую. необходимо сверстать шаблоны (html, желателньо smarty) по готовому psd-макету (1 главная страница и 10 внутренних). сбрасывайте свои контакты и примеры работHTML-верстка5 заявокЗакрыт14 лет назад