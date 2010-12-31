jack-jack

Георгиев jack-jack

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Загрузка файла на сервер. Action Script

    Необходимо написать простую функцию загрузки файла на удаленный сервер на языке Action Script (*.as). 1. На входе задается либо папка с файлами, либо локальный путь к файлу 2. Скрипт ищет файлы в указанной ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка пхп-движка

    Требуется опытный PHP-разработчик для разработки пхп-движка (регистрация пользователей, изменения данных после регистрации, реферальная система скидок, управление своими счетами, запуск стороннего приложения движком, парсинг результатов его работы с помощью регулярки. возможно, потребуется знание ajax, perl). в ...

    AJAXPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сверстать шаблоны

    Приветствую. необходимо сверстать шаблоны (html, желателньо smarty) по готовому psd-макету (1 главная страница и 10 внутренних). сбрасывайте свои контакты и примеры работ

    HTML
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад