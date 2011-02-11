Неправильно выводятся адреса категорий каталога. Также необходимо поправить вывод категорий 3-го уровня в меню http://cvasniy.com
- $50Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Задача: создать каталог товаров и доску частных объявлений с возможностью разбивки каталога по регионам. Плюс возможность создать и назначить региону субдомен и отдельного администратора. Управление пользователями, редактирование списка прав. Хотелось бы узнать ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо отрисовать фото манекена так, чтобы он был максимально похож на фото живого человека. Также необходимо нарисовать набор фотореалистичных причесок. В приложении фото манекенов над которыми надо будет работать. Конкретному исполнителю вышлю фото в ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1500
Необходимо создать модуль Виртуального стилиста, вот зарубежный аналог http://www.taaz.com/makeover.html#tab=lipstick И виртуальную примерочную, аналог http://www.hm.com/ru/fashionstudio__fashionstudio.nhtml http://looklet.com/create#/clothes//101092A1C202A76A02A7C380F5076 http://bemydress.ru/getnewВеб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Необходимо создать приложение аналог http://www.hm.com/ru/fashionstudio__fashionstudio.nhtml Интересуют сроки и цена.Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад