jekismd1

Евгений Квасный jekismd1

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Проект на ASP.NET

    Задача: создать каталог товаров и доску частных объявлений с возможностью разбивки каталога по регионам. Плюс возможность создать и назначить региону субдомен и отдельного администратора. Управление пользователями, редактирование списка прав. Хотелось бы узнать ...

    ASP.NET
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Фотореалистичная постобработка

    Необходимо отрисовать фото манекена так, чтобы он был максимально похож на фото живого человека. Также необходимо нарисовать набор фотореалистичных причесок. В приложении фото манекенов над которыми надо будет работать. Конкретному исполнителю вышлю фото в ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Виртуальная примерочная и виртуальный стилист

    $1500

    Необходимо создать модуль Виртуального стилиста, вот зарубежный аналог http://www.taaz.com/makeover.html#tab=lipstick И виртуальную примерочную, аналог http://www.hm.com/ru/fashionstudio__fashionstudio.nhtml http://looklet.com/create#/clothes//101092A1C202A76A02A7C380F5076 http://bemydress.ru/getnew

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад