Поскольку я чайник в сайтах, то для того чтобы оформить заказ мне требуется понять, что предлагается на рынке. Задача создать сайт для психотерапевта таким образом, чтобы количество клиентов посещающих психотерапевта возрасло. Главное чтобы заинтересовались психотерапией ...