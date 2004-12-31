Рекламный сайт для психотерапевта

  1. Биржа фриланса
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Завершен11 заявок951 просмотр

Поскольку я чайник в сайтах, то для того чтобы оформить заказ мне требуется понять, что предлагается на рынке. Задача создать сайт для психотерапевта таким образом, чтобы количество клиентов посещающих психотерапевта возрасло. Главное чтобы заинтересовались психотерапией директора предприятий Питера. Психотерапевт согласен называться по другому. Например бизнесаналитик 6-го уровня. Принимаются и другие предложения.

Для того чтобы было понятно.

Имеется плохо сделанный сайт johnkis.narod.ru сегодня 19.11.04 В связи с техническими работами на серверах Narod.ru запрошенная вами страница в настоящее время недоступна. Просим извинить за временные неудобства. Нужны замечания по данному сайту с указанием какие работы могут предложить господа разработчики и за какую цену

С уважением Евгений

21 год назад
john666
125 лет
21 год в сервисе
Был
18 лет назад

Выбранный исполнитель

art-nt
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
16 лет назад
21 год назад
$300
12 дней
Шикарно! Сказал два слова Был сделан web-дизайн, таким образом, что только через меяц я понял, что именно это я и заказывал. считаю, что это высшее искусство

Заявки фрилансеров

art-nt
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
16 лет назад
21 год назад

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