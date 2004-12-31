Необходима разработка сайта «под ключ» для Федерации Пожарно Спортивного спорта. Требуется создать 15 страниц с обязательными элементами, такими как логотип, навигация, форма поиска и меню выбора языка. Дизайн должен быть светлым, с учетом логотипа, и включать дополнительные элементы, такие как кнопка и стандартный набор CSS. Рассматриваются только предложения с портфолио.
Рекламный сайт для психотерапевта
Поскольку я чайник в сайтах, то для того чтобы оформить заказ мне требуется понять, что предлагается на рынке. Задача создать сайт для психотерапевта таким образом, чтобы количество клиентов посещающих психотерапевта возрасло. Главное чтобы заинтересовались психотерапией директора предприятий Питера. Психотерапевт согласен называться по другому. Например бизнесаналитик 6-го уровня. Принимаются и другие предложения.
Для того чтобы было понятно.
Имеется плохо сделанный сайт johnkis.narod.ru сегодня 19.11.04 В связи с техническими работами на серверах Narod.ru запрошенная вами страница в настоящее время недоступна. Просим извинить за временные неудобства. Нужны замечания по данному сайту с указанием какие работы могут предложить господа разработчики и за какую цену
С уважением Евгений
Выбранный исполнитель
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