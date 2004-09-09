Предлагается создать полноценный веб-журнал, объединив команды авторов и разработчиков. Ищем от 10 активных авторов и дизайнеров для выпуска журнала в формате PDF. Предложение открыто для всех заинтересованных в сотрудничестве. Возможны различные идеи для названий, такие как Web Builder или NET Journal.