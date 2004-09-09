Требуется разработка интернет-портала, аналогичного сайтам softlinks.ru, softodrom.ru и softportal.ru. Проект включает создание функционала и дизайна. Ожидается, что сайт будет полностью готов к использованию и включать все необходимые элементы для удобного взаимодействия пользователей.
Website (Demo).
Website (Demo).
Примерно 40-50 форм наследуемых из 10-15 templates. C елементами портальной технологии (rainbowportal.net, dotnetnuke.com)
Заявки фрилансеров
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