Необходим сайт для продажи самописной веб-системы, аналогичной бирже. Заказ включает разработку дизайна, текстов и описание функциональности. Проект 'под ключ' с возможностью дальнейшего сотрудничества.
Городской портал
Портал что то вроде (по контенту и сервисам) nsk.ru , krasland.ru.
Построен должен быть на системе netcat.ru.
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