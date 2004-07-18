Требуются удаленные программисты и верстальщики для проекта по разработке сайта «под ключ». Программисты должны быть специалистами в Perl, SQL и Unix. Верстальщики должны иметь опыт работы в крупных дизайн-студиях, знать HTML, CSS и JavaScript. Опыт участия в крупных проектах будет преимуществом.
Атоматическая раскрутка сайтов - CAP
Требуется автоматическая система раскрутки сайта аналогичая системе http://www.raskrutim.ru
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