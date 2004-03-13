Необходим сайт для компании по продаже металла с аналогичной структурой, как на rstanok.ru. Включает разделы о фирме, прайс-лист, справочную информацию, статьи и форум. Также требуется раскрутка сайта с регистрацией в поисковиках, оптимизацией и рекламой, чтобы обеспечить посещаемость не менее 100 человек в день. Поддержка сайта — обновление раз в месяц.