Разработка корпоративного сайта

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт17 заявок413 просмотров

Требуется разработка корпоративного сайта компании. Обязательно знание по крайней мере английского языка, хорошее владение фотошопом и обладание ОЧЕНЬ развитой фантазией.

Страничка должна представлять компанию-интегратора IT систем, интегратора, поэтому дизайн должен быть простым и технологичным. Всего требуется около 4-5 страниц с немольшими вкраплениями Flash.

Последний понравившийся сайт - Detecon.com http://www.detecon.com/international/flash7.php

PHP
21 год назад
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Нет заявок фрилансеров

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