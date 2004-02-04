Необходим сайт для компании по продаже металла с аналогичной структурой, как на rstanok.ru. Включает разделы о фирме, прайс-лист, справочную информацию, статьи и форум. Также требуется раскрутка сайта с регистрацией в поисковиках, оптимизацией и рекламой, чтобы обеспечить посещаемость не менее 100 человек в день. Поддержка сайта — обновление раз в месяц.
Каталог сайтов
Описание проекта:
Проект представляет собой каталог сайтов, разбитый на определенное число категорий по тематическому признаку.
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАТАЛОГА.
Участник каталога самостоятельно заполняет расположенную на сайте регистрационную анкету, которая в дальнейшем проверяется администратором на предмет достоверности и соответствию правилам каталога. В случае положительного результата проверки сайт добавляется в каталог и становится доступным для просмотра посетителями каталога. В дальнейшем участник каталога может модифицировать введенную ранее информацию.
Посетители, попадая на основную страницу сайта видят перечень рубрик каталога с небольшим описанием каждой рубрики, а так же число сайтов внутри каждой рубрики. Кроме этого, на первой странице отображается общая статистика каталога: общее число сайтов в каталоге и число сайтов, добавленных сегодня (0:00-23:59 MSK).
С любой страницы каталога (в том числе с главной) доступна форма поиска по сайту, воспользовавшись которой посетитель попадает на страницу результата поиска (открывается в том же окне). На странице результата поиска посетитель видит подходящие критериям запроса сайты (с указанием категории, в которой данный сайт находится (в виде ссылки)). Сайты на странице результата поиска отображаются в таком же формате, как и в каталоге. Посетитель имеет возможность осуществлять поиск по каталогу, вводя необходимый для поиска термин (по умолчанию оператор
Совершая переход в рубрику посетитель видит указанную участником при регистрации информацию - название сайта (должно являться ссылкой на сайт), описание сайта. Сайты участников каталога открываются в новых окнах.
На любой странице каталога, кроме главной отображается информация о пути до этой страницы от корня каталога (в виде ссылок). Эта же информация дублируется в заголовке окна.
Каталог без вложенных категорий.
РАЗДЕЛ II. ВОЗМОЖНОСТИ И ИНТЕРФЕЙСЫ УЧАСТНИКОВ КАТАЛОГА.
Участник каталога самостоятельно добавляет сайт в каталог, указывая при регистрации сайта следующие данные:
- Наименование сайта
- Адрес сайта
- Категорию (категории) сайта
- Описание сайта
- Ключевые слова
- Пароль
Число символов в поле
В дальнейшем участник каталога может модифицировать указанную при регистрации информацию (с учетом требований о количестве знаков в описании и ключевых словах), входя в личный раздел, используя в качестве реквизитов доступа E-Mail и указанный при регистрации пароль. В случае, если пользователь утратил пароль, по его запросу система автоматически отправляет пароль на указанный e-mail.
РАЗДЕЛ III. ВОЗМОЖНОСТИ И ИНТЕРФЕЙСЫ АДМИНИСТРАТОРА КАТАЛОГА
После первичной регистрации сайта в каталоге, информация попадает в коллектор и проверяется администратором, после подтверждения которого указанная информация размещается в каталоге. В случае, если пользователь модифицирует информацию о ранее зарегистрированном сайте, то такая информация так же попадает в коллектор, в каталоге до подтверждения новой информации администратором отображается старая информация, после такого подтверждения информация заменяется на новую.
Пример администраторского интерфейса коллектора:
Администратор имеет возможность в любой момент времени модифицировать информацию, введенную участником, удалять участника из каталога, переносить сайт (группы сайтов) из одной категории в другую, добавлять сайт (группы сайтов) в новые категории.
В администраторском интерфейсе должны быть доступны следующие возможности: Просмотр/изменение любой информации о сайте-участнике (включая статистику по этому участнику)
Администратор может создавать, удалять, переименовывать категории, (автоматически должны обновиться категории, указанные на первой странице сайта, а так же категории, доступные при регистрации). Новая категория должна сразу участвовать в статистике.
Скрипт должен автоматически считать статистику:
- Сайтов в каталоге всего
- Сайтов добавлено сегодня
- Сайтов в категории
- Переходов по ссылке сайта-участника
- число дней участия в каталоге
Полученные статистические данные экспортируются в указанное место (например, итоговая статистика транслируется на главную страницу, число сайтов в категориях автоматически отображается рядом с названием категории).
В каталоге, а так же на странице результата поиска сайты располагаются в определенном порядке: выше находятся сайты, у которых пропорция (число дней участия в каталоге)/(общее число переходов на данный сайт из каталога) выше.
Скрипт каталога (и прочие) должен быть ориентирован на максимальное быстродействие.
Необходима возможность автоматического встраивания во все страницы каталога, в том числе и генерируемые, баннерного кода (от просто графики с гиперссылкой до ява- и flash-баннеров, а так же кодов баннерных сетей).
Дизай должен быть практически без графики, но не a-la lib.ru
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