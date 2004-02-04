Нужен сайт для предприятия по продаже металла, структура примерно такая же как и у нашего сайта www.rstanok.ru

1.Нужно сделать сайт:

а. Структура и графика как на www.rstanok.ru

графика в том же стиле - начальная страница, потом на всех сверху анимация, вниу текст, флэш версии не надо.

b.Разделы :

о фирме- разместить предложенный текс

прайс-лист- набрать 20 страниц ручного текста и забить в базу

справочная информация- надергать из интеренета всевозможную справочную информацию по металлу, переаботать и разместить на сайте

статьи- отсканировать или найти в интернете статьия и рефераты по металлу

партнерская программа- такая же как на www.rstanok.ru

координаты- понятно.

доска объявлений- и рассылщик объяв по чужим доскам

форум - как на rstanok.ru

с. Отладить сайт, чтобы не было проблем в работе, разместить на серваке

Это первая часть...

2. Нужно раскрутить сайт

а.Регистрация в поисковиках каталогах и проч.

в.Оптимизация под поисковики

с.Реклама на досках объявлений

д.Увеличение индекса цитируемости

и прочее, чтобы в течении первого месяца функционирования сайта посещаемость была не ниже 100 чел. в день

3.Поддержка сайта- обновление 1 раз в месяц

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