Необходимо разработать веб-сайт с использованием Flash-анимации. Требуется изготовление нескольких анимаций и раскрутка готового сайта. Информация для сайта уже подготовлена.
НЕРЖАВЕЮЩИЙ И ЦВЕТНОЙ ПРОКАТ ( или еще как нибуть)
Нужен сайт для предприятия по продаже металла, структура примерно такая же как и у нашего сайта www.rstanok.ru
1.Нужно сделать сайт:
а. Структура и графика как на www.rstanok.ru
графика в том же стиле - начальная страница, потом на всех сверху анимация, вниу текст, флэш версии не надо.
b.Разделы :
о фирме- разместить предложенный текс
прайс-лист- набрать 20 страниц ручного текста и забить в базу
справочная информация- надергать из интеренета всевозможную справочную информацию по металлу, переаботать и разместить на сайте
статьи- отсканировать или найти в интернете статьия и рефераты по металлу
партнерская программа- такая же как на www.rstanok.ru
координаты- понятно.
доска объявлений- и рассылщик объяв по чужим доскам
форум - как на rstanok.ru
с. Отладить сайт, чтобы не было проблем в работе, разместить на серваке
Это первая часть...
2. Нужно раскрутить сайт
а.Регистрация в поисковиках каталогах и проч.
в.Оптимизация под поисковики
с.Реклама на досках объявлений
д.Увеличение индекса цитируемости
и прочее, чтобы в течении первого месяца функционирования сайта посещаемость была не ниже 100 чел. в день
3.Поддержка сайта- обновление 1 раз в месяц
Вопросы по мылу [email protected]
Заявки фрилансеров
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