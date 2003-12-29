Требуется разработка сайта букмекерской конторы под ключ, аналогичного ресурсу megabet.ru. Ожидается полный функционал и дизайн, готовый к запуску.
Разработка web сайта с flash анимацией
Выложить сайт информация есть). Изготовить несколько анимаций. Раскрутить сайт. Пишите на e-mail.
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