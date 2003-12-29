Требуется разработка сайта с базой данных под ключ. Проект включает в себя все этапы разработки, от дизайна до реализации функционала. Ожидаются детальные предложения с описанием подхода к выполнению задачи.
Нужен сайтик
сайт похожина на www.publichouse.ru
должна быть
база данных
и партнерская программа
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт21 год назад
- $15
Разработка сайтов «под ключ» для клуба вкладчиков с целью сбора рефералов инвесторов. Ожидается создание привлекательного и функционального веб-ресурса, который будет эффективно привлекать новых участников и упрощать процесс взаимодействия между инвесторами.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт21 год назад
- $1000
Разработка сайта букмекерской конторы уровня betcity.ru с возможностью автоматической публикации новостей, интеграцией ротатора баннеров и систем Webmoney и E-GOLD. Дизайн должен соответствовать профессиональным стандартам, включая FLASH-INTRO. Необходима возможность управления заметками пользователями и ручной вывод средств администратором. Приоритет отдается опытным разработчикам с примерами работ в беттинге и интернет-маркетинге.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт21 год назад
- $1000
Требуется разработка сайта уровня betcity.ru или favoritbet.com для букмекерской конторы. Желательна интеграция скрипта для автоматического получения результатов с livescore. Ожидается обсуждение цены.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт21 год назад
- $50
Необходимо разработать полностью автоматизированный обменный пункт, аналогичный exchanger.ru, с функциями обмена WMZ на E-Gold и обратно. Все процессы должны быть интегрированы и работать без участия человека.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт21 год назад
- $500
Требуется разработать многофункциональный портал, включающий четыре сервера: для досуга, цифровых материалов, биржи труда и рекламного брокера. Портал должен обеспечивать возможности для рекламы, раскрутки и заработка, а также планируется расширение с открытием магазина.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт21 год назад
- $7
Требуется разработать шаблон для сайта, основываясь на предоставленной картинке. Включить меню, реализованное на JavaScript. Убедитесь, что шаблон соответствует всем современным стандартам веб-разработки.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт21 год назад
Требуется разработка аналогичного сайта plati.ru, который будет размещать товары на собственном сервере или предлагать покупку места на сервере. Скрипт должен проверять ссылки на товары на битость каждые 5 минут, если пользователь размещает товар на своем сервере. Необходимо учесть все функции оригинала, кроме digiseller.ru.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт21 год назад
- $100
Разработка сайтов «под ключ» на тему хай-тек, включая последние новости и достижения в области технологий. Предоставление полного спектра услуг по созданию и поддержке веб-ресурсов.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт21 год назад
Требуется разработка сайта, аналогичного brideby.com, с ручной выплатой денежных средств администратором. Форум не нужен. Создание сайта под ключ.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт21 год назад