Необходимо разработать полностью автоматизированный обменный пункт, аналогичный exchanger.ru, с функциями обмена WMZ на E-Gold и обратно. Все процессы должны быть интегрированы и работать без участия человека.
Сайт для бк конторы
Добрый день!
Нужен сайт уровня betcity.ru или favoritbet.com Дополнительно желателен скрипт для "воровства" результатов с livescore, но это не критично.
Кому интересно, наш печальный опыт
bkbet.ru (/office)
Цена является предметом обсуждения, пишите.
Удачи!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт21 год назад
- $500
Требуется разработать многофункциональный портал, включающий четыре сервера: для досуга, цифровых материалов, биржи труда и рекламного брокера. Портал должен обеспечивать возможности для рекламы, раскрутки и заработка, а также планируется расширение с открытием магазина.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт21 год назад
- $7
Требуется разработать шаблон для сайта, основываясь на предоставленной картинке. Включить меню, реализованное на JavaScript. Убедитесь, что шаблон соответствует всем современным стандартам веб-разработки.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт21 год назад
Требуется разработка аналогичного сайта plati.ru, который будет размещать товары на собственном сервере или предлагать покупку места на сервере. Скрипт должен проверять ссылки на товары на битость каждые 5 минут, если пользователь размещает товар на своем сервере. Необходимо учесть все функции оригинала, кроме digiseller.ru.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт21 год назад
- $100
Разработка сайтов «под ключ» на тему хай-тек, включая последние новости и достижения в области технологий. Предоставление полного спектра услуг по созданию и поддержке веб-ресурсов.Закрыт21 год назад
Требуется разработка сайта, аналогичного brideby.com, с ручной выплатой денежных средств администратором. Форум не нужен. Создание сайта под ключ.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт21 год назад
- $50
Требуется разработать сайт поиска работы и сотрудников с использованием PHP и MySQL. Дизайн в светло-синих тонах, простой и стильный. Функционал включает возможность поиска вакансий и резюме, а также добавление новых вакансий и резюме.Завершен21 год назад
- $150
Требуется разработка игрового портала «под ключ» с функционалом, аналогичным сайту pig.ru. Ожидается создание уникального дизайна и интеграция необходимых функций для пользователей.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт21 год назад
- $100
Требуется разработка проекта 'Каталог металлургических фирм' с оригинальным дизайном. Необходим функционал, аналогичный разделу 'Каталог фирм' на сайте metal-trade.ru, включая возможность добавления фирм, поиск по региону и направлениям. Исполнитель должен иметь портфолио выполненных работ.Закрыт22 года назад
- $90
Разработать портал с оригинальным дизайном, включая форум, чат и систему сообщений, аналогичную icq. Используйте PHP и MySQL, следуя объектно-ориентированному подходу. При успешном выполнении возможен заказ на основную часть проекта.Завершен21 год назад