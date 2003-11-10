Требуется разработка аналогичного сайта plati.ru, который будет размещать товары на собственном сервере или предлагать покупку места на сервере. Скрипт должен проверять ссылки на товары на битость каждые 5 минут, если пользователь размещает товар на своем сервере. Необходимо учесть все функции оригинала, кроме digiseller.ru.