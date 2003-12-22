Сайт БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ под ключ уровня betcity.ru. Важна возможность автоматической публикации новостей на главной странице + возможность отложенной публикации на час, день, месяц и т.д. Интегрированный ротатор банеров (1 - 468х60 и 2 - 100х100) с возможностью отключения показов. Нужна возможность вытяжки результатов с сайта livescore.com или ему подобных. Отправка e-mail и sms админу в случае заказа (снятия)

денег пользователем со счета. Полная интеграция сайта с платежными системами Webmoney и E-GOLD. В дальнейшем возможен заказ отдельного модуля интегрирующего проект с какой либо биллинговой системой.

Важен дизайн! Главная страница сайта должна соответствовать уровню шаблонов templatemonster и иметь профессиональное тематическое FLASH-INTRO (по теме - спорт, тотализатор, бегущие лошадки, собачки, возбужденная толпа болельщиков и т.п.). Страницы клиентской зоны должны быть попроще и без FLASH, но выглядеть не менее профессионально. Пользователь внутри своего счета должен иметь возможность делать/удалять ЗАМЕТКИ (MySQL). Вывод денег из системы производит админ вручную.

Тех часть: нужен чистый PHP & MySQL (unix, linux, freebsd).

Приоритет в работе над проектом будет отдан кодеру, который сможет предоставить минимум 2 примера своих работ в таких областях, как интернет-маркетинг (магазин), казино, беттинг на спорте или форексе.

Разработчик должен иметь полное представление о системах ТОТАЛИЗАТОРА на спорте. НЕпрофессионалов и людей перепродающих чужой труд просьба НЕ беспокоиться.

Разработчик НЕ будет иметь право на продажу сриптов и дизайна третьим лицам.

Другие детали уточним в процессе работы.

Оплата: только по завершению проекта и только при личном контакте.