Разработка каталога сайтов с разделами по категориям, возможностью регистрации пользователей и модификации информации. Реализация интерфейса для администраторов с функциями проверки и управления данными. Включение системы поиска и статистики по сайтам, а также автоматическое обновление информации. Обеспечение быстродействия и минималистичного дизайна.
Рекламная сеть.
Аналог сайта http://mestkom.ru
При показе баннеров на сайтах-участниках Mysql-база использоваться не должна.
Желательно наличие icq.
Заявки фрилансеров
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