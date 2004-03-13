Требуется разработать проект-аналог рекламного брокера clx.ru. Задание не имеет технического описания, дизайн не нужен. Ожидается функциональный сайт «под ключ».
Газета новостей (часть портала)
нужен новостной сайт по примеру lenta.ru
1: стандартные категории новостей (точный список при начале работы)
- возможности для категорий (добавление/редактирование/удаление)
- несколько шаблонов для создания статей по типу - картинка с левой стороны, картинка с правой стороны, статья может быть сделана с использованием одного или несколько последующих друг за другом шаблонов. редактор газеты будет 1 человек, поэтому можно обойтись без создания users и access levels.
- возможность вставления ссылок в статью.
2: газета будет частью одного большого портала, поэтому газета должна быть модульной и желательно с шаблонами, в газете будет баннерная система.
баннерная система система будет разработана после самой газеты.
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интересуют различные обоснованные ценовые предложения и сроки работ
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желательно иметь примеры вашего дизайна
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при выяснении и согласовании всех деталей работы - возможна предоплата (% оговаривается)
Заявки фрилансеров
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