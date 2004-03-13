Газета новостей (часть портала)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт15 заявок364 просмотра

нужен новостной сайт по примеру lenta.ru

1: стандартные категории новостей (точный список при начале работы)

- возможности для категорий (добавление/редактирование/удаление)

- несколько шаблонов для создания статей по типу - картинка с левой стороны, картинка с правой стороны, статья может быть сделана с использованием одного или несколько последующих друг за другом шаблонов. редактор газеты будет 1 человек, поэтому можно обойтись без создания users и access levels.

- возможность вставления ссылок в статью.

2: газета будет частью одного большого портала, поэтому газета должна быть модульной и желательно с шаблонами, в газете будет баннерная система.

баннерная система система будет разработана после самой газеты.

=================

интересуют различные обоснованные ценовые предложения и сроки работ

=================

желательно иметь примеры вашего дизайна

=================

при выяснении и согласовании всех деталей работы - возможна предоплата (% оговаривается)

21 год назад
androgor
Андрей 
46 лет
21 год в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Рекламный брокер

    Требуется разработать проект-аналог рекламного брокера clx.ru. Задание не имеет технического описания, дизайн не нужен. Ожидается функциональный сайт «под ключ».

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Рекламная сеть.

    Необходимо разработать рекламную сеть с сайтами «под ключ», аналогичными сайту mestkom.ru. При показе баннеров на сайтах-участниках не использовать Mysql-базу. Предпочтительно наличие icq для связи.

    MySQL
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Каталог сайтов

    $500

    Разработка каталога сайтов с разделами по категориям, возможностью регистрации пользователей и модификации информации. Реализация интерфейса для администраторов с функциями проверки и управления данными. Включение системы поиска и статистики по сайтам, а также автоматическое обновление информации. Обеспечение быстродействия и минималистичного дизайна.

    Сайты «под ключ»37 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • НЕРЖАВЕЮЩИЙ И ЦВЕТНОЙ ПРОКАТ ( или еще как нибуть)

    Необходим сайт для компании по продаже металла с аналогичной структурой, как на rstanok.ru. Включает разделы о фирме, прайс-лист, справочную информацию, статьи и форум. Также требуется раскрутка сайта с регистрацией в поисковиках, оптимизацией и рекламой, чтобы обеспечить посещаемость не менее 100 человек в день. Поддержка сайта — обновление раз в месяц.

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Разработка сайта для управления группой разрабочиков проекта

    $20

    Необходимо создать веб-страницу для управления группой разработчиков проекта. Сайт должен включать регистрацию программистов, вход в личный раздел, возможность просмотра дерева проекта, задач и подзадач с отображением % выполнения. Администратор должен иметь возможность добавлять и удалять задачи, выбирать разработчиков и открывать исходники для определенных программистов.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад

  • Нужен сайтик

    $40

    Требуется разработка сайта «под ключ» с функционалом, аналогичным www.publichouse.ru. Включает создание базы данных и внедрение партнерской программы. Ожидается качественная реализация и внимание к деталям.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад

  • Проста созание сайта с базой данных - все подробности

    $50

    Требуется разработка сайта с базой данных под ключ. Проект включает в себя все этапы разработки, от дизайна до реализации функционала. Ожидаются детальные предложения с описанием подхода к выполнению задачи.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад

  • Клуб вкладчиков

    $15

    Разработка сайтов «под ключ» для клуба вкладчиков с целью сбора рефералов инвесторов. Ожидается создание привлекательного и функционального веб-ресурса, который будет эффективно привлекать новых участников и упрощать процесс взаимодействия между инвесторами.

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    21 год назад