нужен новостной сайт по примеру lenta.ru

1: стандартные категории новостей (точный список при начале работы)

- возможности для категорий (добавление/редактирование/удаление)

- несколько шаблонов для создания статей по типу - картинка с левой стороны, картинка с правой стороны, статья может быть сделана с использованием одного или несколько последующих друг за другом шаблонов. редактор газеты будет 1 человек, поэтому можно обойтись без создания users и access levels.

- возможность вставления ссылок в статью.

2: газета будет частью одного большого портала, поэтому газета должна быть модульной и желательно с шаблонами, в газете будет баннерная система.

баннерная система система будет разработана после самой газеты.

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интересуют различные обоснованные ценовые предложения и сроки работ

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желательно иметь примеры вашего дизайна

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при выяснении и согласовании всех деталей работы - возможна предоплата (% оговаривается)