Требуются удаленные программисты, верстальщики и дизайнеры для проекта по разработке сайтов под ключ. Программисты должны быть специалистами в Perl, SQL и Unix. Верстальщики должны хорошо знать HTML, CSS и специфику браузеров. Опыт работы в крупных проектах будет преимуществом.